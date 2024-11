Autolinee Varesine: ecco le modalità dello sciopero di venerdì 29 novembre

Venerdì 29 novembre 2024 è previsto uno sciopero generale nazionale di tutti i settori, che coinvolge dunque anche il trasporto pubblico locale per il quale l’agitazione è indetta dai sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti.

Lo sciopero di otto ore riguarda anche la rete gestita da Autolinee Varesine e Castano, con le seguenti modalità:

-sulle linee urbane di Varese, il servizio viene garantito esclusivamente dalle 6.00 alle 8.45 e dalle 12.15 alle 15.30 di venerdì 29 novembre;

-sulle linee extraurbane, il servizio viene garantito esclusivamente dalle 6.00 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 15.30 di venerdì 29 novembre.

In altri orari, non si assicura dunque il regolare svolgimento del servizio. Le biglietterie aziendali e gli uffici potrebbero risultare chiusi per l’intera giornata di venerdì 29 novembre.