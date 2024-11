Autosilo Sempione a Varese, “due sere a settimana inaccessibile un’ala del terzo piano”

Comodo, in centro, di facile accesso, ben illuminato. L’autosilo Sempione è apprezzato dagli automobilisti che vengono a Varese, ma non manca anche qualche problema: lo segnala anche un lettore, con tanto di foto.

«Impossibile parcheggiare al terzo piano lato Sud» dice il nostro lettore. «Venerdi e sabato sera ormai c’è sempre un bivacco di giovani che bevono fanno casino e sporcano. Una vergogna».

E in effetti anche qualche altro habitué del parcheggio Sempione conferma la presenza di qualche problema, seppur circoscritto appunto solo a una zona, la più lontana dalla strada, la più “imboscata”. Qualche controllo in più potrebbe evitare almeno gli aspetti più fastidiosi, come l’abbandono di rifiuti.