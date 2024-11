Bambini artisti nella natura: a Tradate passeggiata e laboratorio alla scoperta dell'”Arte delle Foglie”

Sabato 9 novembre 2024, dalle 14.30 alle 16.30, il Centro Didattico Scientifico di Tradate ospiterà un evento speciale e gratuito dedicato ai più piccoli e alla natura: L’Arte delle Foglie. Organizzato da AstroNatura, l’incontro prevede una passeggiata guidata e un laboratorio creativo pensato per i bambini. Durante l’evento, Sara Bertoncello, esperta educatrice e amante della natura, accompagnerà i partecipanti in una breve camminata immersiva, per poi invitarli a raccogliere elementi naturali come foglie, rami e fiori.

Con questi materiali, i bambini saranno guidati a creare figure di animali, sperimentando tecniche semplici ma originali che esaltano la bellezza della natura e stimolano l’immaginazione. L’attività durerà circa due ore e offrirà ai piccoli artisti una nuova prospettiva su come interagire con la natura in modo creativo e consapevole.

Per iscriversi: Escursione e laboratorio artistico Tickets

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto Move On, iniziativa che implementa e sperimenta una serie di azioni nel territorio del Corridoio Ciclistico Regionale n. 16 della Valle Olona, all’interno della strategia bike&walk per la mobilità leggera in Provincia di Varese.