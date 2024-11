Brucia vivo il fratello al termine di una violenta lite a Busto Arsizio

Una lite tra due fratelli finita in tragedia a Busto Arsizio. I fatti nella serata di venerdì 1 novembre in via Sciacca.

Al culmine di un violento litigio uno dei due (entrambi di nazionalità tunisina) ha dato fuoco all’altro, provocandogli gravissime ustioni. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio e i vigili del fuoco: il piromane è stato arrestato per tentato omicidio.

La vittima, 46 anni, è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano con ustioni sul 70 per cento del corpo ed è in gravissime condizioni. Indaga la Polizia di Stato coordinata dalla procura della Reubblica di Busto Arsizio.