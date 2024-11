“Cantello che vive”: una giornata di riconoscimenti tra tradizione e futuro nel nome di Giuseppe Premoli

Domenica 17 novembre 2024 la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Cantello ha ospitato la venticinquesima edizione di “Cantello che vive“, evento speciale dedicato a onorare i cittadini del comune varesino al confine con la Svizzera e i loro più importanti traguardi, manifestazione sospesa negli anni del Covid e ora ripristinata.

Durante la cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni locali oltre al sindaco Gunnar Vincenzi e all’ex sindaco Gianmaria Baj Rossi, è stata conferita una menzione solenne in memoria di Giuseppe Premoli, già presidente della Pro Loco, figura indimenticabile per il suo impegno e il suo contributo alla vita sociale del paese, nonché ideatore e fondatore della manifestazione.

A lui è stata dedicata una menzione speciale, con una targa e una medaglia d’oro che resterà nel “famedio di Cantello” come ha spiegato lo storico membro della Pro Loco Emilio Brusa. A ritirare il riconoscimento, la moglie Alessandra, la figlia Antonella, il fratello Oreste.

Nel corso dell’evento sono stati però anche celebrati i cittadini che hanno raggiunto quest’anno il significativo traguardo dei 90 anni: Giuseppe Bernasconi, Margherita Costa, Maria Facchin, Emilio Maltempi e Vilma Pulvi. A ciascuno di loro è stata consegnata una targa ricordo in segno di gratitudine da parte della città.

Infine, sono stati premiati i giovani che hanno conseguito la laurea nell’ultimo anno, segno di speranza per il futuro di Cantello. Tra i neolaureati figurano Elettra Aldinio, Mattia Andriolo, Marco Ghisleri, Marianna Mina, Tommaso Premoli, Gaia Temperini, Lapo Edoardo Van Den Berg e Luca Max Van Den Berg.

CHI ERA GIUSEPPE PREMOLI

Giuseppe Premoli. commercialista con studio in viale Aguggiari a Varese, è stato consigliere Regionale per due legislature all’epoca della nascita delle Regioni nonchè presidente del comitato regionale di Controllo, ed è stato presidente della Comunità Montana della Valceresio. E’ stato inoltre membro del Consiglio della Camera di Commercio, Presidente di Promovarese e Presidente di Confcooperative.

Residente a Cantello fino alla sua dipartita, nel 2011, per molti anni è stato presidente della Pro Loco – di cui oggi è presidente sua figlia Antonella, che ha introdotto la giornata con una comprensibile commozione – e per altrettanti anni ha animato la sagra dell’Asparago e quella degli Uccelli, fondate da suo padre Antonio. Ha sostenuto e dato vita alla manifestazione Cantello che Vive, giunta alla 25esima edizione.