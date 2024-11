Ciaspoliamo insieme: alla scoperta della montagna invernale con il Cai di Gazzada Schianno

La sezione CAI di Gazzada Schianno rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “Ciaspoliamo insieme“, un corso dedicato all’escursionismo in ambiente innevato, giunto con successo alla sua ottava edizione.

Questo percorso formativo si propone di introdurre gli appassionati alla scoperta del fascino e delle sfide della montagna in inverno, con l’obiettivo di vivere queste esperienze in sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Il programma prevede tre serate teoriche, durante le quali verranno approfondite nozioni fondamentali sull’escursionismo in ambiente innevato, e tre uscite pratiche in montagna, accompagnati da titolati CAI esperti. Le date del corso vanno dal 22 gennaio al 9 febbraio 2025, con ritrovo presso la sede del CAI a Gazzada Schianno, in Via Roma 18.

Per chi fosse sprovvisto dell’equipaggiamento necessario, è disponibile la possibilità di noleggio dell’attrezzatura. La partecipazione è riservata ai soci in regola con il tesseramento CAI.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, la sede è aperta nei giorni di martedì e venerdì, oppure è possibile contattare Annalisa al numero 335 1477577.