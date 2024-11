Ciclista investito a Busto Arsizio: 85enne in ospedale ferito

Un ciclista di 85 anni è finito in ospedale, ferito, dopo che è stato travolto da un veicolo a Busto Arsizio.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Diaz e via Orrù, alle 9 del mattino di sabato. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa bustocca (la foto è d’archivio).

L’anziano è stato portato in ospedale a Legnano: è ferito ma non è in immediato pericolo di vita.