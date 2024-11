Corsa al regalo con il Black Friday: Varese colma di gente

Manca meno di un mese a Natale e la corsa agli acquisti è già iniziata. Complice il black friday con articoli super scontati, le luminarie accese e la voglia di shopping che la città di Varese si è riempita di persone. In piazza Monte Grappa a farla da padrona il mercatino di casette di legno con prodotti tipici da diverse regioni d’Italia, manufatti artigianali in legno, palline di natale e leccornie di ogni tipo. La giostra illuminata ha il fascino senza tempo per i più piccoli.

Traffico più congestionato del solito con la corsa al parcheggio. L’atmosfera che accompagna alla festa più attesa dell’anno è quindi entrata nel vivo e il conto alla rovescia è iniziato.