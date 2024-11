Data privacy &cibersecurity. Lo studio legale A&A di Busto premiato ai TopLegal Awards

Si è tenuta il 20 novembre scorso a Milano presso la Sala del Colonne del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” la diciottesima edizione dei TopLegal Awards, la prima premiazione dedicata agli avvocati d’impresa italiani. Sono stati assegnati in totale 42 premi, fra riconoscimenti per legal business e per specializzazione giuridica.

A&A – Albè & Associati Studio Legale di Busto Arsizio ma con sedi anche a Milano e Roma, si è aggiudicato il riconoscimento per specializzazione giuridica in data privacy & cybersecurity con la seguente motivazione: «Lo Studio ha gestito la protezione dei dati per un cliente del settore sanitario, implementando un sistema digitalizzato conforme alle normative».

Il Dipartimento Privacy dello Studio, guidato dalla partner Micaela Barbotti e composto dagli avvocati Simona Custer e Sara Della Piazza, si occupa di protezione dei dati personali nei più svariati settori con un focus specifico sui trattamenti in ambito sanitario e socio – assistenziale, scolastico, intrattenimento e media, vigilanza privata e formazione professionale.