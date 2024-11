Derby casalingo per i Mastini: arriva un Como in vena di fare scherzi

Cari Mastini, occhio alle trappole. I gialloneri tornano in campo giovedì 21 novembre (ore 20,30) sul ghiaccio amico dell’Acinque Ice Arena ma devono tenere altissima l’attenzione. Vanetti e compagni incroceranno infatti i bastoni con il Como in un derby nel quale la classifica non deve trarre in inganno.

I lariani dell’ex coach giallonero Massimo Da Rin sono infatti penultimi con 7 punti ma proprio nelle ultime tre partite hanno mosso la classifica, scavalcando l’attuale fanalino di coda Bressanone grazie ai successi su Fassa e Pergine e al punto strappato al Fiemme. Insomma, non sono più la squadra che a inizio stagione concedeva goleade a ogni avversaria, Varese compresa (1-9 a Casate all’andata).

Tra i motivi di questa trasformazione c’è l’innesto dei due stranieri che mancavano a inizio anno. Srdjan Subotic, serbo-ungherese, ha messo a segno ben 14 punti in appena 9 partite mentre il canadese Matthew Corbisiero ha aggiunto 1 gol e 4 assist in quattro presenze. Aggiunte molto utili, evidentemente, in “casa Da Rin” che poi ha uomini come Terzago, Ambrosoli e gli ex Xamin e Cordiano pronti a colpire.

Il Varese a sua volta ha vissuto settimane notevoli con le tre vittorie consecutive in Alto Adige nonostante una serie di assenze pesanti. Nel derby lombardo coach Gaber Glavic dovrà fare ancora a meno di due senatori come Marcello Borghi e Michael Mazzacane ma i gialloneri potranno contare su un pubblico che – tra il richiamo del match e il buon momento – dovrebbe essere quello delle grandi occasioni. La partita è affidata alla direzione di Melissa e Luca Boverio assistiti da Brenna e Pignatti.