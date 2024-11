Dibattito a Busto Arsizio: “RAI – Servizio Pubblico o TV di Stato?”

Venerdì 22 novembre 2024, alle ore 21:00, presso Villa Tovaglieri (Via Alessandro Volta, 11), si terrà un importante evento organizzato dall’associazione culturale Il Quadrifoglio, dal titolo: “RAI – Servizio Pubblico o TV di Stato?”.

L’incontro nasce con l’obiettivo di riflettere sul ruolo della RAI come patrimonio nazionale, a servizio di una democrazia pluralista, indipendente e di qualità. In un momento storico complesso per l’informazione, l’evento vuole offrire uno spazio di dialogo aperto per comprendere meglio le dinamiche dell’informazione pubblica e il suo rapporto con la politica.

A guidare la discussione saranno due rappresentanti dell’Unione Sindacale Giornalisti RAI (USIGRai):

Daniele Macheda, Segretario Nazionale USIGRai.

Alberto Ambrogi, Componente Esecutivo USIGRai.

Un’occasione per approfondire il dibattito sull’informazione pubblica

Durante la serata, verranno affrontati temi cruciali per il futuro del servizio pubblico in Italia, come l’indipendenza editoriale, il pluralismo informativo e il rapporto tra RAI e i cittadini. Un argomento di grande interesse, che punta a coinvolgere il pubblico in una riflessione sulla qualità e l’accessibilità dell’informazione nel nostro Paese.

L’evento, organizzato in collaborazione con altre realtà locali, rappresenta un’opportunità unica per ascoltare le voci degli esperti e comprendere meglio il ruolo della RAI in una democrazia moderna.