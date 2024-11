Disagi sulla linea Gallarate-Milano: ritardi su tutte le direttrici

Trenord segnala alcuni treni in ritardo e disagi nella circolazione ferroviaria, con ritardi sulla linea Gallarate-Milano e disservizi estesi a tutte le principali direttrici.

I disagi coinvolgono sia i treni diretti a Milano sia quelli in direzione Varese, Domodossola e Canton Ticino, rendendo difficoltosi i collegamenti per i pendolari. Unico caso specifico il treno 2525, partito da Porto Ceresio alle 07:16 e previsto a Milano Porta Garibaldi alle 08:28, sta viaggiando in ritardo a causa di un intervento delle forze dell’ordine. La situazione si aggiunge a una serie di ritardi e interruzioni che continuano a colpire i servizi ferroviari, con conseguenze per gli spostamenti di numerosi passeggeri.