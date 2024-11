Donne e uomini eccezionali: a Varese le onorificenze che premiano il bene per la comunità

Più o meno famosi, sono tutti eccezionali. Donne e uomini che hanno reso servizio alla collettività, ad una comunità sempre più bisognosa di attenzioni e cure per vincere le sfide di un presente decadente e difficile da codificare.

Così la cerimonia per la designazione delle onorificenze al merito della Repubblica italiana che si è tenuta sabato a Villa Recalcati è stata una lezione di educazione civica, prima ancora che formale momento di sottoscrizione di una solennità che arriva dal Colle, più alto scranno della repubblica. Il prefetto Salvatore Pasquariello ha ascoltato con attenzione le motivazioni che hanno accompagnato la scelta di insignire 14 persone residenti non provincia di Varese del titolo di Grande Ufficiale e di Cavaliere: «Profili che favoriscono il progresso, l’associazionismo, il volontariato e la tutela del territorio e delle civiltà locali. Un riconoscimento», ha proseguito Pasquariello, «che deve venir interpretato non solo come punto di arrivo bensì foriero di una consapevolezza che va vissuta da esempio per i giovani, e per la comunità».

Dunque c’è il carabiniere che ha operato senza sosta per sostenere i cittadini durante il lockdown, oppure l’impiegata che per abnegazione del lavoro ha operato importanti funzioni a distanza, sempre durante la pandemia. Oppure chi è stato in grado per meriti scientifici di salvare molte vite e vederne nascere altrettante o il compositore che ha reso i lustri ad associazioni combattentistiche componendo importanti melodie apprezzate dallo stesso capo dello Stato. Un momento particolarmente toccante è stato assistere alla commozione dei famigliari dei premiati a cui sono state rivolti affettuosi battimani some segno di stima e ammirazione per il risultato ottenuto.

I PROFILI DEI PREMIATI



GRANDE UFFICIALE Dott.ssa Daniela CAPITANUCCI

Nata a Roma e residente a Varese, attualmente in quiescenza, la Dott.ssa Capitanucci, Psicologa e Psicoterapeuta, è stata per oltre trent’anni Dirigente del Sistema Sanitario Nazionale, con ruoli di coordinamento, presso l’area delle dipendenze e della famiglia. Per 15 anni ha avuto incarichi di Docente a contratto alla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria. È tra i massimi esperti ed uno dei primi professionisti in Italia che si sono dedicati allo studio, ricerca, clinica, sensibilizzazione, prevenzione, formazione e advocacy sul Disturbo da Gioco d’Azzardo, con più di 140 pubblicazioni scientifiche al suo attivo. Ha fondato, nel 2003, l’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze APS, di cui è Presidente, impegnandosi pionieristicamente contro il gioco d’azzardo e nell’implementazione di modelli multidisciplinari di qualità per attenuarne l’impatto sulla dimensione individuale e sociale. Dal 2019 è Membro Titolare nell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave presso il Ministero della Salute, e ha fatto parte in precedenza del “Tavolo Consultivo dell’Osservatorio Nazionale sul gioco d’azzardo” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del “Tavolo Tecnico Interministeriale sulla Dipendenza da gioco d’azzardo” presso la Direzione Generale dello Studente del Ministero della Pubblica Istruzione. La dott.ssa Capitanucci è altresì componente del “Tavolo Tecnico Psicologia delle Dipendenze” istituito all’Ordine degli Psicologi della Lombardia. In riconoscimento dell’attività di volontariato svolta negli ultimi 25 anni nell’ambito della dipendenza da gioco d’azzardo, nel 2019 è stata premiata con «il Sole d’Oro» dal Centro Servizi Volontariato dell’Insubria. L’impronta del suo agire, sia in ambito istituzionale sia nel volontariato, è caratterizzata dall’impegno civile e dalla dedizione al bene comune. (Alla consegna hanno partecipato anche il Sindaco di Varese Avv. Davide Galimberti e l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia Avv. Francesca Caruso)



GRANDE UFFICIALE Rag. Sergio COLOMBO

Nato e residente a Busto Arsizio, il Rag. Colombo è membro attivo dell’Associazione “Manageritalia Lombardia”, che accorpa manager di alto profilo nel campo dei trasporti, del turismo, del commercio e del terziario avanzato. Dal 1970 è iscritto all’Ordine Nazionale dei giornalisti e negli anni è stato corrispondente per varie testate nazionali. Nel 2015 ha fondato il “Progetto di educazione sanitaria” nei plessi scolastici del territorio, organizzando svariati corsi ed eventi che hanno coinvolto oltre 30.000 studenti. Numerosi gli incarichi pubblici ricoperti dal Rag. Colombo: è stato infatti più volte Assessore presso il Comune di Busto Arsizio (alla Sanità, alla Pubblica Istruzione e al Bilancio e Programmazione). Nel 2020 ha istituito, in collaborazione con l’Università Unitelma Sapienza di Roma, il polo didattico presso il Collegio Rotondi di Gorla Minore. Da oltre quarant’anni è membro del “Lions Club International” e nel 2012 è stato eletto nel “Comitato Italiano Lions di Expo 2015”, che ha organizzato numerosi eventi durante l’Esposizione Universale svoltasi a Milano. Il Rag. Colombo è attivo nell’ambito del volontariato in enti no-profit di natura socioassistenziale ed impegnato nella valorizzazione del territorio e del suo patrimonio culturale, artistico e produttivo.

(Alla consegna hanno partecipato anche il Sindaco di Busto Arsizio Dott. Emanuele Antonelli ed il Vice Presidente della Provincia di Varese Avv. Giacomo Iametti)



CAVALIERE Prof. Massimo AGOSTI

Nato a Milano e residente a Galliate Lombardo il Prof. Agosti, dopo le sue esperienze lavorative come Assistente Neonatologo presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Buzzi prima e poi, con lo stesso ruolo presso la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Mangiagalli di Milano, attualmente ricopre i seguenti incarichi: – Direttore del Reparto di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese; – Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda Ospedaliera presso il Polo Universitario di Varese; – Direttore ad interim della Pediatria dell’Ospedale di Circolo di Varese e dell’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio; – Direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria; – Professore Ordinario presso l’“Università degli Studi dell’Insubria” di Varese. I risultati della sua attività di ricerca nell’ambito della Neonatogia e Terapia intensiva neonatale hanno dato luogo a diverse pubblicazioni, articoli su riviste mediche e in atti di convegni nazionali ed internazionali. Lo scorso 4 novembre è stato eletto Presidente Nazionale della “Società Italiana di Neonatologia”. Il Prof. Agosti si è distinto anche nel campo del volontariato. E’ stato medico pediatra volontario presso il “Villaggio della Madre e del Fanciullo” di Milano, con presa in carico della salute medica pediatrica dei piccoli ospitati con le loro madri presso la predetta struttura. Ha prestato attività di volontariato con la “Fondazione Francesca Rava” presso l’Ospedale St. Damien ad Haiti nella cura dei piccoli pazienti ricoverati e – in particolare – nella costruzione del reparto di Neonatologia per i neonati bisognosi di cure. Ha da sempre e progressivamente prestato attenzione alle competenze comunicative nell’ambito della relazione tra e con gli operatori sanitari e nella comunicazione con i genitori dei neonati e dei bambini con gravi problematiche cliniche.

(Alla consegna ha partecipato il Prorettore Vicario dell’Università degli Studi dell’Insubria Prof. Umberto Piarulli)



CAVALIERE Sig. Piergiorgio BUSNELLI

Nato a Luino e residente a Dumenza, il Sig. Busnelli ha iniziato giovanissimo l’attività lavorativa con periodi di apprendistato. Dopo il servizio militare assolto presso la Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di complemento di Artiglieria a Foligno, si è congedato con il grado di Sergente ed ha lavorato, con la qualifica di impiegato tecnico con mansioni dirigenziali, presso un’azienda luinese per la lavorazione del marmo fino al raggiungimento della pensione. Iscritto dal 1965 presso la Sezione di Luino dell’Associazione Nazionale Alpini, ha ricoperto nel tempo vari incarichi: Consigliere, Segretario di Sezione, Revisore e dal 1994 al 2000 ne è stato Presidente. Durante il suo mandato ha coordinato la celebrazione del 70° della Sezione e l’inaugurazione della nuova Sede della Sezione, ricavata da un prefabbricato dismesso dopo il terremoto del Friuli e si è adoperato per l’acquisto di un autocarro per il giovane gruppo di Protezione Civile sezionale. E’ stato altresì Direttore Responsabile del giornale di Sezione “5 VALLI”, che per il biennio 2008/2010 ha vinto il Premio Nazionale della Stampa Alpina. Anche quest’anno, in occasione del centenario di fondazione della Sezione Alpini di Luino, ha curato l’edizione speciale del giornale sezionale, raccontando i momenti salienti che hanno caratterizzato questi cento anni e disegnando il logo a ricordo di tale traguardo. Il Sig. Busnelli si è distinto anche per il suo impegno politico: è stato infatti eletto Consigliere Comunale nel Comune di Luino, in modo continuativo, negli anni dal 1970 al 1992, ricoprendo anche l’incarico di Assessore allo Sport/Tempo libero e Servizi Sociali. Nel 1994, anno in cui ha trasferito la residenza nel Comune di Dumenza, è stato chiamato dall’allora Sindaco a rivestire la carica di Assessore esterno con delega allo Stato Civile e Vice Sindaco per due tornate elettorali.

(Alla consegna ha partecipato anche il Sindaco di Dumenza Dott. Corrado Nazario Moro)



CAVALIERE Mar Magg. Dott. Antoio DI LULLO

Nato a Caserta e residente a Sesto Calende, nel 1998 si arruola nell’Arma dei Carabinieri. Dal 2008 svolge servizio nella provincia di Varese ed attualmente è addetto all’Aliquota Operativa della Compagnia di Gallarate. Tra i vari servizi svolti in altre Regioni, si evidenzia il periodo espletato in Calabria, dove ha partecipato sia a numerose attività di indagini per il contrasto della criminalità organizzata, sia alle operazioni di soccorso e supporto alla popolazione di Vibo Marina colpita dall’alluvione del 2006. Nel 2002 ha conseguito il diploma di laurea in “Scienze Criminologiche Applicate” presso l’Università di Bologna ed ha frequentato il “Corso di Primo Soccorso” presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha eseguito interventi a sostegno delle famiglie e persone meno abbienti: ha mantenuto rapporti con supermercati e botteghe al fine di garantire la presenza costante di derrate alimentari, provvedendo altresì alla consegna di pacchi con viveri e farmaci. Dal 2014 è socio fondatore del “Lions Club Somma Lombardo Castello Visconti di San Vito”, del quale nell’anno lionistico 2021/2022 è stato Presidente. Durante il suo mandato ha promosso la nascita di numerosi “service”. Si citano: – il sostegno delle cure per sconfiggere la malattia di “LYME”; – la costituzione del “Club Lions Alert Team Lombardia Nord”, a disposizione delle autorità locali in caso di emergenze e calamità; – le campagne di aiuti umanitari per l’Ucraina, in soccorso alla popolazione vessata dalla guerra, e di accoglienza dei profughi provenienti da quel territorio. Dal 2015 il Mar. Magg. Dott. Di Lullo è iscritto all’“U.N.C.I.-Unione Nazionale Cavalieri d’Italia Sezione Provinciale di Varese”, dove si è reso animatore di iniziative di servizio e benefiche a favore di progetti umanitari.

(Alla consegna hanno partecipato anche la Sindaca di Sesto Calende Dott.ssa Maria Elisabetta Giordani ed il Com.te Prov.le dei Carabinieri Col. Marco Gagliardo)



CAVALIERE Ten. Col. Dott. Michele LASTELLA

Nato a Bisceglie (BA) e residente a Gallarate, nel 1999 ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e, di seguito, il corso di Applicazione presso la Scuola Ufficiali e nel 2004 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Attualmente il Ten. Col. Lastella è Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova. Comandante di Plotone ed insegnante di materie di diritto e professionali presso la Scuola Allievi carabinieri di Roma, nel 2006 è stato Ufficiale Analista Intelligence NATO presso lo Sato Maggiore del Comando generale KFOR in Kosovo, specializzato in “Organized Crime”. Tra i numerosi corsi seguiti, si citano quello di “Analisi Criminale di Terzo Livello” e quello di “Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale” presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia di Roma nonché il corso “Joint Investigation Team” (Unità di Indagine Europea) presso l’Agenzia dell’Unione Europea per la formazione delle autorità di contrasto, sita nella Scuola Superiore della Polizia Francese a Lione. Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi in diverse sedi di servizio in varie regioni d’Italia conseguendo sempre risultati di rilievo. Grazie alla sua competenza, preparazione, esperienza, unite a non comuni doti umane, ha svolto anche i più delicati compiti con una particolare sensibilità rispetto all’insieme delle situazioni affrontate. Il Ten. Col. Lastella ha conseguito numerosi encomi, elogi ed ha ottenuto il conferimento di prestigiose onorificenze. Il 21.3.2010, in relazione a un’attività di servizio, la Lega Internazionale per i Diritti Umani e la Società Umanitaria gli ha concesso l’onorificenza di “Cavaliere dei Diritti Umani” con la seguente motivazione: “appreso che un soggetto in grave alterazione psicofisica teneva segregata l’anziana madre all’interno dell’abitazione minacciandola con un coltello e manifestando propositi suicidi, non esitava a irrompervi e affrontare l’esagitato, riuscendo a disarmarlo, a liberare la donna e a scongiurare più gravi conseguenze. Somma Lombardo 7 febbraio 2009”.

(Alla consegna hanno partecipato anche l’Assessore del Comune di Gallarate Dott.ssa Claudia Mazzetti ed il Comandante Prov.le dei Carabinieri)



CAVALIERE Sig.ra Paola PASSARO

Nata a San Remo e residente a Varese, la Sig.ra Passaro dal 2018 presta servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese con la qualifica di coadiutore. Diligente e operosa in tutte le mansioni che le vengono assegnate, grazie alla sua capacità di adattamento, in questi anni ha conquistato la fiducia e la stima da parte dei colleghi e dei superiori. Durante la lunga assenza per il lockdown ha acquistato un PC per continuare a collaborare con i colleghi e non appena ha avuto la possibilità è rientrata a lavorare in presenza. Lo scorso anno è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di un certo rilievo, ma, appena risolta la situazione di gravità, ha immediatamente richiesto di rientrare in servizio, mettendo al primo posto l’Ufficio e contribuendo a garantire la buona immagine della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese. Attiva nella Parrocchia di Masnago, la Sig.ra Passaro grazie alle sue doti personali e al suo spiccato senso del dovere, è un chiaro esempio di dedizione al lavoro.

(Alla consegna hanno partecipato anche il Sindaco di Varese, il Vice Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese Rag. Emanuela Tamborini e l’ex Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese dott. Sergio Longo)



CAVALIERE Ten. Col. Dott. Claudio RICCIARDI

Nato a Caserta e residente a Malnate, il Ten. Col. Ricciardi nel 1988 ha frequentato il 170° corso dell’Accademia Militare di Modena, successivamente la Scuola di Applicazione a Torino ed in seguito il 127° Corso di Stato Maggiore presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia. Dal 2012 presta servizio presso il Comando Brigata di Supporto al NRDC-ITA di Solbiate Olona, attualmente con l’incarico di Capo Ufficio Personale. Apprezzato sin dal suo esordio quale Comandante di plotone per capacità umane e professionali, si è dimostrato sempre Ufficiale emergente per assoluta dedizione, ferma determinazione e spiccato spirito d’iniziativa sia nei reggimenti carristi sia nei Comandi delle Grandi Unità in cui è stato impiegato. Si cita la missione “ISAF XIII” in Afghanistan, dove ha garantito l’approntamento del personale italiano del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO ed il supporto nazionale alle truppe impiegate in territorio afgano. Ha svolto tutti gli incarichi di comando previsti dal suo grado confermando le doti di leadership possedute. Il suo nutrito curriculum vanta numerose onorificenze e riconoscimenti. Dotato di eccezionali capacità e riconosciute virtù militari, il Ten. Col. Ricciardi, avvalendosi delle sue consolidate qualità acquisite attraverso una metodica applicazione a tutto campo ed un costante impegno, ha contribuito, in maniera determinante, a dare lustro alla Forze Armata ed alla Nazione in contesto sia nazionale sia multinazionale in cui è stato chiamato ad operare.

(Alla consegna hanno partecipato anche la Sindaca di Malnate Dott.ssa Nadia Cannito ed il rappresentante del Comando Nato di Solbiate Olona Col. Marco Schinzari)



CAVALIERE Sig. Alessandro RIENZI

Nato a Gallarate e residente a Cardano al Campo, il Sig. Rienzi nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza di volontariato, al servizio della società civile e di alcune tra le più importanti istituzioni che ne sono protagoniste, a partire dalla Chiesa di Milano. Dal 1996 è componente del Cerimoniale della Diocesi ambrosiana e dal 2002 è rappresentante effettivo dell’Associazione Santa Marta per l’accoglienza (fondata dall’allora arcivescovo Carlo Maria Martini e guidata dal presidente Marco Zibardi), Ente che, in ragione del proprio ruolo, nel 2015 ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro. Ha partecipato attivamente alla preparazione e allo svolgimento dell’Incontro Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Milano nel 2012 alla presenza di Papa Benedetto XVI ed altresì alla visita di Papa Francesco, sempre a Milano, nel 2017. Il sig. Rienzi coniuga il proprio impegno di volontario con l’attività professionale; è impiegato presso l’“Unione Confcommercio Imprese Milano Lodi Monza e Brianza”, importante realtà rappresentativa del mercato e della società civile nella quale ha portato quegli elementi sviluppati nell’esperienza presso la Diocesi ambrosiana: spirito di sacrificio, abnegazione, capacità di accoglienza e coordinamento, nonché creazione di relazioni personali adeguate alla circostanza. Il Sig. Rienzi è un chiaro esempio per tutti coloro che si accostano al meritorio mondo del volontariato.

(Alla consegna hanno partecipato anche il Sindaco di Cardano al Campo dott. Lorenzo Maria Aspesi ed il Vicario Episcopale Don Franco Gallivanone)



CAVALIERE Sig. Gian Paolo SCHEMBRI

Nato a Foligno (PG) e residente a Saronno, il Sig. Schembri inizia la sua attività professionale nel 1966 come Ispettore delle “Assicurazioni Generali” presso l’agenzia generale di Bolzano, che lascia qualche anno dopo per ricoprire l’incarico di Ispettore di Organizzazione Produttiva presso l’agenzia generale di Torino della “Toro Assicurazioni” e per quasi vent’anni ne diviene Agente Generale a Saronno. Gli anni ’90 e il primo decennio degli anni 2000 lo vedono nella veste di Amministratore Unico e Presidente di prestigiose società assicurative e dal 2014 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Asfalia Prime Broker S.r.l.” e di “GrifoHealth S.r.l.”, che fanno parte del “Gruppo Grifo Holding”, società operante nel settore finanziario ed assicurativo. Il Sig. Schembri si è anche distinto per alto senso civico e grande impegno sociale, espressi nelle realtà associative di cui ha fatto parte: si ricorda l’attività nel Lions Club di Saronno, premiata con il conferimento della importante onorificenza “Melvin Jones Fellow” per le molteplici attività di beneficienza.

(Alla consegna hanno partecipato anche il Vice Sindaco di Saronno dott.ssa Laura Succi ed il Prefetto in quiescenza dott. Francesco Paolo Tronca già Prefetto di Milano)



CAVALIERE Mar. Natale Patrizio VALENTE

Nato a Gavirate e residente a Varese, nel 1983 si arruola nell’Arma quale Carabiniere Ausiliario transitando poi nel ruolo permanente. Nel corso degli anni è stato impiegato in vari incarichi che vanno dall’Addetto alla Stazione, a Capo equipaggio autoradio e ad Addetto al Nucleo Operativo di Compagnia distaccata. Attualmente il Mar. Valente presta servizio presso la Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio (CO). Durante tutto il periodo del lockdown, nella sua veste di Addetto alla Stazione Carabinieri di Varese, ha operato con abnegazione coadiuvando il proprio Comandante nell’assistenza ai cittadini residenti a Varese rimasti coinvolti dagli eventi, recapitando personalmente farmaci presso il domicilio di cittadini bisognosi, perlopiù anziani, senza congiunti sul territorio ovvero indigenti, impossibilitati, in quel momento storico, ad essere assistiti stabilmente da parenti ovvero da personale para-sanitario. Nel corso del servizio il Mar. Valente ha maturato numerose benemerenze ed encomi, essendosi particolarmente distinto nell’attività di istituto, evidenziando sempre spiccata professionalità e alto senso del dovere.

(Alla consegna hanno partecipato anche il Sindaco di Varese ed il Com.te Prov.le dei Carabinieri)



CAVALIERE Sig. Giovanni ZAROLA

Nato a Varese e residente a Cuasso al Monte, il Sig. Zarola, dopo aver conseguito il diploma di maturità odontotecnica presso l’Istituto F.lli Calvi di Busto Arsizio, ha intrapreso un percorso di specializzazione in gnatologia e tecniche 3D, che gli ha permesso di aprire e gestire il suo laboratorio odontotecnico a Lugano. Nel 2016 ha ricoperto la carica di Assessore allo Sport nel comune di nascita, Besano, contribuendo attivamente alla vita civica e al benessere della comunità. Nel 1995, durante il servizio miliare presso il Corpo dei Bersaglieri, entra a far parte della “Fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri”: nasce subito una passione per la tromba. Da allora numerose sono state le trasferte in Italia e all’estero cui ha partecipato: Germania, Francia, Olanda, Belgio, Regno Unito, Corea del Sud e Unione Sovietica, rappresentando l’Italia nel mondo. Il Sig. Zarola ha composto 3 brani, inseriti nel programma musicale delle Fanfare dei Bersaglieri dell’Esercito Italiano. Tra questi, si cita quello dedicato al Maggiore Giuseppe La Rosa, Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, caduto in missione in Afghanistan, dal titolo “Il Maggiore”, suonato per la prima volta durante il Raduno Nazionale di Matera nel maggio 2019. Nel 2023 il forte legame al sodalizio e le sue composizioni gli hanno permesso di ricevere un encomio da parte dell’Associazione Nazionale Bersaglieri ed il suo libro spartito “La breccia” è stato donato al Presidente della Repubblica.

(Alla consegna hanno partecipato anche la Sindaca di Cuasso al Monte dott.ssa Loredana Bonora, il Sindaco di Besano Dr. Leslie Giovanni Mulas ed il Questore di Varese dott. Carlo Ambrogio Enrico Mazza)

ASSENTI ALLA CERIMONIA E INSIGNITI

CAVALIERE Prof.ssa Cristina COZZI

Nata a Busto Arsizio e residente a Sesto Calende, la Prof.ssa Cozzi nel 1994 si laurea in Lettere Moderne presso l’Università Statale degli Studi di Milano. Attualmente è docente di italiano, storia e geografia presso la scuola secondaria di I grado “Giuseppe Ungaretti” di Sesto Calende. Madre adottiva di Maxim, un ragazzo ucraino oggi adolescente e che dall’agosto del 2010 è diventato suo figlio. Purtroppo nel 2012 sono emerse delle problematiche legate alle condizioni di salute di Maxim: gli accertamenti clinici susseguitisi negli anni hanno diagnosticato nel 2017 un “Disturbo dello spettro autistico”. Ha frequentato il corso a distanza “Strumenti di CAA-Comunicazione Aumentativa Alternativa a scuola e a distanza” organizzato dal Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Verdello e Milano in collaborazione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, integrando in questo modo la sua esperienza di autrice di testi in comunicazione aumentativa sviluppata negli anni per sostenere la comunicazione e lo studio del figlio Maxim. Ha quindi prodotto ulteriore materiale da mettere a disposizione dei colleghi soddisfacendo anche specifiche richieste da parte dei docenti per la creazione di materiale didattico ad hoc per studenti disabili, studenti con bisogni educativi speciali e studenti svantaggiati da un punto di vista culturale e linguistico. Fin dall’inizio della sua carriera ha svolto con costanza, dedizione e impegno il suo incarico di docente con professionalità e attenzione nei confronti dei suoi studenti e dei loro bisogni. L’esperienza dolorosa di madre di un figlio disabile e autistico ha accresciuto in lei la volontà di un maggiore impegno per affrontare le difficoltà di comunicazione di Maxim, ma ha fatto in modo che la propria personale esperienza diventasse occasione di crescita condivisa, mettendo il proprio lavoro a disposizione di tutti quegli studenti con difficoltà che più o meno direttamente ha incontrato nel suo cammino professionale.

CAVALIERE Sig. Giuseppe PASTORI

Nato e residente a Busto Arsizio, nel 1973, subito dopo aver conseguito il diploma di “Apparecchiatore elettronico” all’IPSIA di Busto Arsizio, il Sig. Pastori inizia a lavorare come elettricista presso la “TECOM Srl” di Olgiate Olona. Dopo varie esperienze anche in altre aziende specializzate nel settore delle materie plastiche, dal 2016 è in pensione. Il Sig. Pastori si è sempre distinto per un lodevolissimo impegno sociale che ha espresso nelle diverse realtà associative di cui ha fatto parte. E’ infatti iscritto all’“AVIS Comunale Busto Arsizio e Valle Olona” e ad oggi ha superato le 125 donazioni. E’ volontario presso la Segreteria della Parrocchia San Luigi e Beata Giuliana di Busto Arsizio e fa parte altresì del Comitato di organizzazione della festa Patronale. Inoltre è volontario presso la Caritas della Parrocchia San Luigi e Beata Giuliana di Busto Arsizio. Il Cav. Pastori è un chiaro esempio per tutti coloro che si accostano al mondo del volontariato.