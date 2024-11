Due giornate dedicate alla prevenzione con la Consulta per la salute di Malnate

Prendersi cura della propria salute è fondamentale ed essere supportati dalle istituzioni locali può fare la differenza. Proprio per questo, la Consulta Comunale per la Salute, Sanità e Benessere di Malnate, in previsione di due giornate mondiali molto importanti quali la Giornata Mondiale del Diabete e la Giornata Mondiale contro l’Aids, ha deciso di organizzare due eventi interamente dedicati alla loro prevenzione.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete (che si è celebrata il 14 novembre) sarà possibile, sabato 16 novembre 2024, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 alla piazza del Mercato e al parcheggio del Tigros, rilevare i parametri – glicemia compresa – in modo del tutto gratuito. Il diabete rientra tra le patologie che non devono in alcun modo essere sottovalutate, soprattutto per le complicanze gravi e spiacevoli che potrebbe comportare.

Per quanto riguarda, invece, la Giornata Mondiale Contro l’Aids, lunedì 2 dicembre 2024, dalle ore 07.00 alle ore 08.00, verranno distribuiti preservativi gratuiti presso la stazione ferroviaria. Successivamente, si terrà un incontro con gli studenti delle scuole medie per approfondire proprio il tema della prevenzione. Oggi è possibile convivere con l’AIDS, ma è molto importante sapere come evitare di contrarre il virus per il benessere proprio e di eventuali partner.

La Consulta Salute si avvale, anche stavolta, del supporto di SOS Malnate e di Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, due realtà dal ruolo indispensabile quando si tratta di salute e prevenzione.

Il sindaco, Nadia Cannito, e l’assessore servizi sociali, giovani, comunicazione, turismo, Carola Botta, invitano tutti i cittadini a partecipare sia per usufruire dei servizi offerti a titolo totalmente gratuito, sia per acquisire maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, soprattutto quando si tratta di patologie come il diabete e l’AIDS.