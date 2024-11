Durante l’ispezione a casa di un 23enne bustocco salta fuori un chilo e mezzo di droga

I carabinieri della Stazione di Sesto Calende mettono a segno un altro colpo nella lotta allo spaccio di droga. I militari, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate, da quelli della Compagnia di Busto Arsizio e con l’ausilio di Kevin, un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Casatenovo, alle prime ore dell’alba si sono presentati alla porta di un 23enne bustocco.

Nell’abitazione è stato rinvenuto un quantitativo difficilmente giustificabile per uso esclusivamente personale. I militari hanno sequestrato 8 panetti hashish sigillati e sottovuoto (peso complessivo di circa 1 kg), 1 barattolo di biscotti e 12 buste in cellophane, anch’esse sottovuoto, che contenevano circa mezzo chilo di marijuana, 3mila euro in contanti, un bilancino e materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente era conservato benissimo e con tutti gli accorgimenti necessari per impedire che il tipico odore si propagasse per tutta la casa. Il ragazzo però non aveva fatto i conti con la professionalità dei militari e col formidabile fiuto di Kevin.

Per l’uomo sono scattate le manette. Resterà agli arresti domiciliari in attesa del giudizio, che si terrà nella giornata di domani presso il Tribunale di Busto Arsizio.