“È più facile distruggere che costruire””: la fiducia di Saronno Civica al sindaco Augusto Airoldi

Nella giornata del Consiglio comunale in cui sarà discussa e votata la mozione di sfiducia al sindaco Augusto Airoldi proposta dai gruppi di minoranza, la lista Saronno Civica rinnova il suo appoggio al primo cittadino che ha candidato alle elezioni del 2020.

«Ogni tanto emerge una verità semplice ma profonda: “È più facile distruggere che costruire” – scrive la lista – Mentre è semplice criticare, fermare un progetto o abbandonare un gruppo di lavoro, molto più complesso è rimboccarsi le maniche, cercare soluzioni e affrontare le sfide per il bene della comunità. In questo momento di crisi della maggioranza consigliare, al sindaco Augusto Airoldi va riconosciuto il merito di aver dato prova concreta di cosa significhi assunzione di responsabilità volta a far procedere l’attività amministrativa e a mantenere saldi gli impegni presi col programma elettorale».

«Da questo punto di vista tanto è stato fatto e tanto si deve ancora fare – prosegue la nota di Saronno Civica – In città fervono i lavori pubblici, e il piano sicurezza che prevede nuove assunzioni non può essere rimandato. Dai cantieri delle nuove opere, che stanno finalmente giungendo a conclusione, e da quelli delle numerose manutenzioni, arriva un segnale di cambiamento. La costruzione della nuova scuola Rodari, un progetto a lungo atteso, è il simbolo di una città che, dopo anni di immobilismo, torna a investire sul futuro delle nuove generazioni. Parallelamente, la ristrutturazione dell’asilo Candia, punto di riferimento per molte famiglie, la messa a norma di cinque impianti sportivi particolarmente frequentati dai giovani e la realizzazione di collegamenti ciclabili sono altrettanti segnali di attenzione verso il benessere e la qualità della vita. Ci auguriamo che questi progetti chiave, come anche il rilancio del quartiere Matteotti, la riqualificazione del teatro cittadino, il potenziamento dei servizi sociali, il rilancio degli eventi culturali, sportivi e associativi, insomma tutti gli investimenti fatti in questi pochi anni di amministrazione, non subiscano interruzioni brusche ma possano prendere una forma compiuta, perché sono utili a tutti».

«In questi giorni il nostro sindaco – che ringraziamo pubblicamente – ci ha mostrato con grande determinazione e coraggio cosa significhi fare politica: pensare esclusivamente al bene comune, alla città ed ai suoi cittadini, provando a dialogare con tutti coloro che, assumendosene la piena responsabilità, antepongono gli interessi di tutti agli interessi, pur legittimi, di parte. Per questo, Saronno Civica come forza politica democratica e ancor prima come lista composta da semplici volonterosi cittadini, si augura che il Consiglio comunale di stasera sia l’inizio di un nuovo scenario, dove chi è stato eletto, al di là delle strette logiche di partito, senta davanti ai cittadini il senso di responsabilità che consegue al mandato ricevuto, così aprendosi al dialogo fattivo e consentendo la continuazione dall’attività amministrativa per il bene di Saronno e di tutti i suoi cittadini».