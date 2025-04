Insieme per Crescere: “Pgtu di Saronno, approvazione sbagliata nei tempi e nei modi”

«Approvazione sbagliata, nei tempi e nei modi». Anche la lista civica Insieme per Crescere che appoggia la candidatura di Ilaria Pagani, non è contenta del via libera al Pgtu dato ieri dal Commissario straordinario per la città di Saronno.

«L’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano da parte del commissario prefettizio rappresenta un atto infelice nei metodi e nei tempi – scrive oggi la civica in un comunicato stampa – Un documento strategico per la città viene adottato in una fase delicata, senza il necessario approfondimento e con scarsa attenzione ai bisogni espressi dalla comunità. Siamo ancora più sconcertati nel vedere i festeggiamenti dei supporter dell’ex sindaco dimissionario per un provvedimento che certifica il fallimento del suo percorso politico: un Pgtu che non è stato approvato e condiviso dal Consiglio comunale, ma imposto tecnicamente. Ma questa scelta danneggia anche il futuro di Saronno: il documento adottato avrà effetto per i prossimi anni, condizionando pesantemente le scelte della prossima amministrazione».

Per gli esponenti di “Insieme per crescere” le criticità sono molte: «Nel merito, come da mesi abbiamo evidenziato e come emerge nello stesso piano il cui risultato ultimo ammesso nello stesso documento è conservare in sostanza lo status quo: mancanza di una strategia efficace per deviare il traffico dal centro città, incoerenze nella gestione della sosta, assenza di visione sulla transizione alla mobilità elettrica e sicurezza scolastica. Tuttavia, registriamo con soddisfazione che almeno uno dei punti presentati dal gruppo saronnese di Azione, tra i principali promotori di Insieme per Crescere, ovvero la necessità di garantire strade più sicure davanti alle scuole, è stato in parte accolto, pur se con riferimento a solo una parte degli istituti scolastici saronnesi. È un piccolo risultato che ci spinge a non arrenderci».

«Su troppe altre osservazioni presentate (modifica al tracciato della viabilità nord per evitare di interessare il quartiere Prealpi, modifica della viabilità in zona stazione-corso Italia per fare spazio a percorsi pedonali protetti, realizzazione di svincoli a livelli sfalsati tra Bustese e SP233 e alla Dubina, realizzazione di un percorso ciclabile protetto su via 1° maggio) la società di consulenza si esprime favorevolmente ma per un motivo o per l’altro ritiene di non adeguare il piano e la Commissaria, ovviamente, esimendosi da scelte politiche forti che non può fare, si adegua. Insieme per Crescere si impegna fin da subito a rivedere e correggere questo Pgtu tanto atteso quanto nato male per mancanza di ambizione nelle soluzioni individuate, con l’obiettivo di costruire finalmente una mobilità a misura di persone, di famiglie e di imprese», conclude la lista civica.

