Genocidio e fede del popolo armeno e i temi del Giubileo nell’arte: a Saronno due incontri culturali con il Circolo La Bussola

Il Circolo La Bussola di Saronno propone nel mese di maggio due incontri di alto livello su temi di grande interesse.

Giovedì 8 maggio alle 21 nell’Aula Aldo Moro sarà protagonista l’Armenia, con un incontro dal titolo “Il genocidio infinito ma la Croce rinasce”.

«Una terra di antichissima cristianizzazione, perennemente contesa, per secoli senza una vera e propria entità statuale, sempre in bilico tra la sua vocazione valoriale occidentale e la sua collocazione geografica asiatica – spiegano gli organizzatori – Negli ultimi 150 anni è stata oggetto di genocidi e persecuzioni che continuano ancora oggi e di una guerra con l’Azerbajan per il controllo del Nagorno Karabak tutt’ora in corso. In occasione della Giornata del Ricordo del genocidio armeno del 1915/1916, in lingua armena il Medz yeghern, ovvero “il grande crimine” che causò 3 milioni di morti, abbiamo chiamato a parlarne due grandi giornalisti: Stefania Battistini (nella foto), inviata del TG1 Rai nei luoghi più pericolosi e complicati del mondo, e Renato Farina, già vicedirettore e oggi editoralista di Libero. Entrambi sono stati sul campo e ci racconteranno le loro sensazioni, suggestioni, emozioni». Saranno presenti all’incontro alcuni esponenti della comunità armena di Milano. Qui la locandina

Domenica 11 maggio alle 16, sempre nell’Aula Aldo in collaborazione con la Cooperativa Popolare Saronnese secondo appuntamento con l’arte raccontata da Luca Frigerio. Molto conosciuto a Saronno, giornalista e storico dell’arte della Diocesi di Milano, questa volta Luca Frigerio presenterà una riflessione sui temi del Giubileo nell’incontro intitolato “Misericordia e Speranza: l’arte dell’Amore”. Attraverso alcune opere d’arte di grandi pittori del passato, tra cui Rembrandt, Van Gogh e Caravaggio, Frigerio condurrà il pubblico in un percorso affascinante con la consueta maestria, riuscendo ad illustrare in modo diretto e comprensibile temi di grande profondità culturale. Qui la locandina

Gli incontri, ad ingresso libero, sono realizzati con il patrocinio del Comune di Saronno, in collaborazione con la Comunità pastorale Crocifisso Risorto e la Pro loco di Saronno.