“Salute mentale”: un’emergenza dei nostri giorni

Negli ultimi anni il noto disagio psichico è sempre più in forte aumento, specie nella popolazione più giovane. E proprio per far fronte a tutto ciò, sono sempre più le associazioni sul territorio che si attivano per dare un aiuto concreto a chi ne ha davvero bisogno.

Da oltre trent’anni As. V.A.P. 4, gruppi di Auto Mutuo Aiuto, rappresenta una certezza per la città di Saronno e più di recente anche per Busto Arsizio.

Perchè rivolgersi ad As.V.A.P.4?

As.V.A.P.4 ha una capacità oggi rara: sa ascoltare e capire quando una persona ha bisogno di aiuto o quando un familiare o una persona vicina a qualcuno che sta male necessita di un momento di attenzione particolare, ma non è solo questo. L’associazione organizza anche attività riabilitative e risocializzanti nelle strutture di psichiatria e affini, gestisce laboratori e affianca le persone che faticano a reggere i ritmi e le difficoltà quotidiani.

(La foto fa riferimento ad una mostra evento che l’associazione ha organizzato in occasione della giornata della salute mentale che si tiene ogni anno il 10 ottobre)

Volontari cercasi

Le attività sono sempre tante e l’associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari e sostenitori per dare una mano. Vengono organizzati corsi per volontari, ma si accettano le candidature in ogni momento dell’anno.

Per avere maggiori informazioni sulle attività svolte e per inviare la propria candidatura, si può scrivere a info@asvap4.it o chiamare il numero 3473722283.

CSV Insubria

Centro di Servizio per il Volontariato – Sede Territoriale di Varese

Via L. Brambilla, 15 – Varese

Tel: 0332 237757

Mail: e.pugina@csvlombardia.it