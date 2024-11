“Educarci per Educare”, L’Assemblea sinodale di Varese apre un dialogo con insegnanti ed educatori

È l’educazione al centro della preoccupazione pastorale dell’Assemblea sinodale del decanato di Varese unitamente a diverse realtà educative presenti sul territorio. Un manifesto dal titolo “Educarci per educare” viene distribuito in questi giorni nelle scuole di Varese e nelle realtà educative con lo scopo di sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica su una vera e propria emergenza nazionale.

In particolare, è rivolto a insegnanti, educatori e genitori a cui si vuole sottolineare l’urgenza di una proposta educativa da offrire a bambini, adolescenti e giovani per “accendere” la loro umanità e aiutarli a scoprire e approfondire il senso della vita.

“La preziosa collaborazione alla stesura del manifesto di molte realtà educative – sottolineano i protagonisti dell’iniziativa – è la documentazione che l’educazione non solo è possibile, ma è in atto e che la prima condizione perché ciò accada è la presenza di adulti che vivono in prima persona le domande e le sfide della loro umanità, disposti a giocare la loro esperienza nel rapporto coi ragazzi e in quello che comunicano loro. Siamo convinti che molti adulti sentano e vivano questa responsabilità e insieme si chiedano come aiutare in modo adeguato i più giovani, contribuendo alla riscoperta dei loro grandi desideri, delle loro domande e delle loro attese in una situazione sociale che appare sempre più complessa e difficile come quotidianamente la cronaca ci rivela.”

L’assemblea sinodale decanale e le realtà firmatarie del manifesto intendono lanciare la proposta di un rapporto e di un lavoro comune con tutte le persone che desiderano condividere e approfondire la propria responsabilità educativa, chiedendo di contribuire con la loro esperienza, le loro domande e difficoltà. Per questo nel manifesto viene indicato un indirizzo email – asd.edu.va@gmail.com – a cui inviare osservazioni sui contenuti e sulla proposta del manifesto, insieme a domande e contributi per i passi successivi.

L’assemblea sinodale e le realtà educative firmatarie, alla luce dei contributi che saranno pervenuti, offriranno la propria esperienza, assieme a proposte e iniziative per cominciare e continuare questo lavoro comune.