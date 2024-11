“Educazione interconnessa”: a Varese il convegno sulla dispersione scolastica

L’Ufficio scolastico territoriale di Varese e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, anche per l’anno scolastico 2023/24, hanno condotto un progetto di ricerca-azione in collaborazione con la Provincia di Varese e con la Prefettura di Varese, volto ad indagare e tracciare il fenomeno della dispersione scolastica nelle scuole secondarie di II grado del territorio, ponendo attenzione sia alle dimensioni quantitative sia a quelle qualitative e coinvolgendo i diversi attori in gioco (dirigenti, docenti, ragazzi/e, amministratori locali, professionisti del sociale).

Il Convegno “Educazione interconnessa: costruire alleanze fra scuola e territorio per il benessere dei giovani” si terrà venerdì 22 novembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al Salone Estense del Comune di Varese.