Emergenza climatica e sostenibilità per le pmi: al via il ciclo di seminari all’Università dell’Insubria

Prende il via la seconda edizione del ciclo di seminari intitolato “Emergenza climatica e percorsi di sostenibilità per le Pmi” prenderà il via presso il dipartimento di economia dell’Università degli studi dell’Insubria, in collaborazione con Banca Intesa, Kpmg e Confindustria Varese.

Dall’11 novembre al 16 dicembre, il programma offrirà incontri mirati a sensibilizzare e formare le piccole e medie imprese sui temi legati alla sostenibilità e alle regolamentazioni emergenti, accessibili sia online che in presenza.

Il ciclo è gratuito e aperto al pubblico. Sarà possibile partecipare agli incontri collegandosi al seguente link http://bit.ly/3Ul22fZ oppure al Dipartimento di Economia in via Monte Generoso 71. L’evento vedrà la partecipazione di relatori di alto livello, tra cui il rappresentante italiano nella Commissione europea che ha redatto i nuovi standard ESG (Environmental, Social, Governance) già adottati dai grandi gruppi bancari e che diventeranno vincolanti per molte imprese dal 1 gennaio 2025.

L’IMPORTANZA DELLA SOSTENIBILITÀ PER LE PMI

Il sistema imprenditoriale è sempre più coinvolto nelle regolamentazioni legate alla sostenibilità, che richiedono una rendicontazione accurata e l’adozione di pratiche di responsabilità. Anche le Pmi, seppure non sempre soggette a obblighi diretti, risentono di tali cambiamenti a causa delle loro relazioni di fornitura e degli accordi di filiera. La necessità di adattamento è ormai pressante, e questo ciclo di seminari rappresenta un’opportunità unica per approfondire le sfide e le opportunità connesse alla transizione sostenibile.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Il programma propone una serie di incontri con esperti di diversi settori, che discuteranno casi concreti anche in ambiti come moda e cultura. I seminari saranno articolati come segue:

11 novembre 17 – 19 – Emergenza climatica e processo di transizione

Introduzione a cura della professoressa Rossella Locatelli dell’Università dell’Insubria, con l’intervento dell’esperto ambientale Roberto Mezzalama.

25 novembre 17-19 – Rischio climatico: obblighi e opportunità

Piermario Barzaghi di Kpmg e Alessandra Caggia esamineranno il rischio climatico e le sfide per banche e imprese.

27 novembre 17-19– Profilazione Esg delle pmi e carbon credit

Anna Roscio e Paola Rusconi di Intesa Sanpaolo approfondiranno il mercato dei carbon credit e il ruolo delle banche.

2 dicembre 17-19 – Compliance Esg per le Pmi

Confindustria Varese presenterà il progetto VarESG, uno strumento di pianificazione strategica per le PMI, con Jacopo Fusi e Irene Tamborini.

9 dicembre 17-19 – Misurazione e certificazione del rischio climatico

Stefano Giacomelli di Kpmg e un rappresentante di Cerved discuteranno l’importanza delle certificazioni ambientali.

16 dicembre 17 -19 – Implicazioni operative della CSRD

Alessandra Carlino e Francesco Castaldo di Kpmg affronteranno i nuovi standard di rendicontazione Csrd e l’impatto sulle Pmi.