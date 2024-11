Floris carica il suo Varese: “Il Chisola è forte ma noi abbiamo un gran carattere”

Inizia dicembre e per il Varese l’ultimo mese dell’anno, che vuol dire anche le ultime 4 gare del girone di andata, si apre dalla difficile trasferta di Vinovo in casa del Chisola. Domenica 1 (ore 14.30) i biancorossi cercheranno di ottenere in terra piemontese la terza vittoria di fila dopo i successi contro Lavagnese e Chieri. Una gara di alta classifica con i ragazzi di mister Roberto Floris, secondi a 29 punti, e la squadra di Nicola Ascoli, a ridosso delle prime posizioni a quota 24.

L’allenatore biancorosso conosce bene l’avversario, ma sa altrettanto bene le caratteristiche della sua squadra: «Il Chisola è una big di questo campionato, l’anno scorso è arrivata seconda giocandosi il primo posto fino alla fine. È una società che stimo molto, ha giocatori importanti e molto forti che giocano da anni insieme. È difficile da affrontare, in casa sono molto forti però tutte le partite vanno approcciate allo stesso modo e il Chieri ci ha dimostrato che anche l’ultima in classifica può creare problemi. Bisogna fare sempre il Varese, dimostrando di avere più fame degli avversari. Sono contento che i miei ragazzi faranno una prestazione di carattere, capiscono l’importanza di questo periodo».

«De Angelis è un under che sa fare più ruoli – spiega Floris sul mercato e i nuovi arrivi -, ha già esperienza tra i professionisti e può darci una grande mano. Marchisone lo conosco molto bene ed è quel giocatore che completa il reparto, sa saltare l’uomo, quello che ci mancava in un attacco già forte. Non corriamo rischi, la rosa un po’ più ampia ci dà più opportunità e ora aspettiamo anche D’Iglio e Molinari che vanno verso il rientro. Queste sono grandissime notizie, soprattutto per Molinari per il quale si temeva la stagione fosse finita. Spero di avere difficoltà per scegliere la formazioni ma soprattutto far rifiatare e avere cambi che fanno vincere le partite».

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.