Floris: “Questo Varese ha un gran cuore. Meritavamo questa vittoria”

VARESE – CHIERI 2-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Siamo stati poco lucidi, soprattutto sotto porta, abbiamo sbagliato dei gol clamorosi e questo ci può costare caro. Il rigore è stato un po’ generoso e poteva farci male ma questo Varese ha un grande cuore, non molla mai e noi siamo questi. Abbiamo messo in campo tutti gli attaccanti e con il cuore siamo andati a riprendere una gara che sembrava compromessa. Ho esultato al gol di Gubellini perché a un certo punto, soprattutto dopo gli errori di Barzotti e Banfi, quasi non ci speravo più. Ci siamo sbilanciati, sicuramente ci credevo, ma a maggior ragione ci fa capire che questo campionaoto è un po’ pazzo. Il Chieri è una squadra viva, che ha avuto qualche problematica, ma hanno dimostrato di essere viva. Se guardiamo tutte le azioni che abbiamo creato credo che alla fine la vittoria sia meritata.

FLORIS 2: Non ci sono riserve in questa squadra. I giocatori sanno che sono a disposizione per una causa importantissma, anche per la loro carriera, non solo per il Varese o per me. Devono capire che questa è un’opportunità per tutti. Lari è un ragazzo straordinario, ha grandi capacità ma sicuramente deve maturare. Ha tutto il tempo di farlo ma oggi ha dimostrato di avere i colpi. I cambi azzeccati del mister lo sono se i giocatori entrano in campo bene e con la voglia di ribaltare la partita. Bravi loro, sono veramente soddisfatto anche perché questa era una partita delicata anche per il campionato. Questi sono tre punti fondamentali e la mia esultanza era perché l’importanza della partita era veramente alta.

FLORIS 3: Una doppia dedica speciale a bomber Tatti e al Ponte del Sorriso, dedichiamo a loro questa vittoria ed è stato bello averli qua presenti alla partita. Siamo sempre vicini a loro e ci fa piacere avere questa collaborazione.

NICOLO’ LARI (Attaccante Varese): È stata una bella emozione e poi Gubellini . Oggi sono entrato bene, ho fatto un gran gol. Quando la palla mi è arrivata l’ho stoppata di petto e ho solo pensato a fare la rovesciata pensando “quel che viene viene”; è andata bene. L’ultimo gol è stato bellissimo, una grande gioia. La dedica va al piccolo Leonardo, nato due giorni fa.