Gioia all’ultimo assalto: il Varese batte 2-1 il Chieri

Una vittori sofferta ma preziosissima per il Varese che, dopo diversi errori sotto porta nel primo tempo, nella ripresa va sotto per un rigore – fortemente contestato dai biancorossi – realizzato da Petracca. La risposta veemente dei biancorossi, spregiudicati dopo i campi di mister Floris, porta prima al pareggio di Lari con una spettacolare rovesciata e poi, in pieno recupero, al gol-vittoria di Gubellini che regala il 2-1, il successo e tre punti pesantissimi ai biancorossi. Se la gioia alla fine fa in parte dimenticare le pecche, dall’altra c’è da sottolineare l’imprecisione sotto porta. Sbagliare così tanto non solo è un problema ma, come oggi, diventa un aspetto controproducente e che alla lunga potrebbe diventare pericoloso. Banfi – a secco dall’ottava giornata – deve ritrovare la via del gol ripartendo dalle basi.

In classifica il Varese resta solitario al secondo posto ma le inseguitrici si sfilano, anche perché il Bra fa suo lo scontro diretto di Genova contro il Ligorna – con Miracoli che sbaglia il possibile pareggio nel recupero sbagliando un calcio di rigore – mentenendo così le distanze. Ora per i ragazzi di mister Floris sono in programma due gare davvero difficili: prima la trasferta di Vinovo contro il Chisola del 1 dicembre e poi, la settimana successiva la sfida di vertice contro il Bra al “Franco Ossola”. Sarà un dicembre complicato, ma la vittoria di oggi potrebbe dare ai biancorossi la spinta giusta per ottenere il massimo.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese vuole proseguire la striscia positiva dopo la vittoria di Lavagna e proseguire l’inseguimento al Bra capolista, impegnato a Genova contro il Ligorna per uno scontro d’alta classifica. Al “Franco Ossola” arriva il Chieri, ultimo in classifica con 8 punti ma capace settimana scorsa di ottenere una bella vittoria contro la Vogherese. In casa biancorossa, dopo i doverosi pensieri a Niccolò Stampi – rottura del crociato e stagione praticamente finita – c’è da far fronte comune e andare avanti senza perdere occasioni per strada. Mister Floris schiera un 3-5-2 praticamente identico all’ultima uscita con Lorenzo Giorgi a sinistra al posto di Stampi. In panchina si rivede D’Iglio, out per infortunio da inizio ottobre. Per i piemontesi di mister Marco Molluso lo schema è un 4-3-1-2 che vede Stojkovic alle spalle di Guida e Petracca.

PRIMO TEMPO

Dopo i primi minuti di studio il Varese prova a salire di colpi e con Banfi si rende pericoloso tre volte in pochi minuti: al 5′ con un destro voltante che termina tra le braccia di Faccioli, poi con un rasoterra che difetta di precisione e al 9′ con un colpo di testa su assistenza di Barzotti che Faccioli para in tuffo. I biancorossi attaccano ma non riescono a sbloccare la gara. Anche Bonaccorsi, decisivo nelle ulime giornate, non riesce a trovare la porta, prima con un colpo di testa al 10′, poi con una deviazione al volo al 23′. La squadra di mister Floris continua ad avere la gara in mano e, nonostante qualche ripartenza del Chieri gestita bene dalla difesa varesina, continua ad attaccare. Al 30′ è decisiva la chiusura di Dumani sul destro di Barzotti, liberato da un ottimo velo di Azizi. Nonostante gli sforzi il Varese non riesce a sbloccare la gara: al 39′ Banfi spreca un’ottima occasione calciando a lato una preziosa sponda di Barzotti, protagonista un minuto dopo con un destro che impegna Faccioli alla parata in due tempi. Gli sforzi non portano frutti e così il primo tempo si chiude sullo 0-0, risultato che sta stretto ai biancorossi rispetto alle tante occasioni create.

SECONDO TEMPO

Riparte all’arrembaggio il Varese e dopo un destro voltane deviato in angolo di Barzotti, dal corner successivo lo stesso Barzotti prova la girata ma trova appostato nei pressi del palo Petracca a respingere. Al 10′ mister Floris alza il baricentro inserendo Maccioni e Lari per Giorgi e Azizi ma al 16′ la gara cambia in negativo. Maccioni resta a terra in attacco, il Chieri riparte e, con il Varese sbilanciato, l’arbitro vede un intervento irregolare in area di Mikhaylovskiy su Nesci. Tantissime le proteste biancorosse ma l’arbitro non cambia opinione e Petracca dal dischetto batte Piras per l’1-0. Floris inserisce anche Gubellini per Ropolo ma il Chieri riesce, almeno inizialmente, a resistere. Il pari arriva però al 34′ quando Gubellini recupera di forza un pallone in attacco, entra in area e con il suo tiro sbucciato diventa un assist per Lari che controlla di petto e con una splendida sforbiciata sigla l’1-1. Trovato il pareggio la squadra di Floris si riversa in attacco in cerca del gol vittoria e al 38′ ci va vicino con Barzotti che però non riesce a deviare in porta il cross forte di Banfi. Nel recupero il Varese continua a spingere e al 51′ arriva il gol vittoria: mischia in area e Gubellini decide con una zampata per il 2-1. Gli animi si scaldano, tra le due panchine ci sono storie tese e l’arbitro lascia giocare fino al 55′ ma i biancorossi respingono l’ultimo assalto piemontese prendendosi la vittoria e tre punti fondamentali