Varese – Chieri in diretta

Giornata numero 15 per il Girone A di Serie D che vede il Varese ospitare al “Franco Ossola” il Chieri, fanalino di coda del campionato. I biancorossi cercano una vittoria per proseguire l’inseguimento al Bra capolista, impegnato sul difficile campo del Ligorna. Potrete seguire la gara in diretta, azione per azione, grazie al nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate.

