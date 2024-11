Gazzada Schianno, auto ribaltata in un incidente

Una donna di 38 anni è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave, dopo essersi ribaltata con la propria automobile nel tratto di strada che porta alla zona industriale situata tra Gazzada Schianno e Buguggiate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino di mercoledì 22 novembre; secondo una prima ricostruzione la vettura della donna – una utilitaria Citroen – si sarebbe toccata, a causa del ghiaccio presente sulla sede stradale, con un’altra automobile che proveniva dalla parte opposta che avrebbe fatto da “trampolino”.

La Citroen si è così ribaltata e ha terminato la carambola sul terrapieno che si trova accanto alla strada, la via Azzate in territorio di Gazzada Schianno. Sul posto sono quindi giunti gli agenti di Polizia Locale e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare all’ospedale di Circolo di Varese l’automobilista per accertamenti. La donna non ha infatti riportato traumi gravi nell’impatto.