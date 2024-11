Gli studenti Acof di Busto Arsizio protagonisti del progetto “Bere Consapevole”

Grazie alla collaborazione fra gli Istituti scolastici Paritari Acof di Busto Arsizio, Olga Fiorini e Marco Pantani, e la sezione di Varese dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino (ONAV) si è conclusa la seconda edizione del progetto legato al Bere Consapevole.

Il progetto si inserisce all’interno delle iniziative volte alla prevenzione e alla tutela della salute degli studenti, promosse dal Tavolo per la salute e il benessere degli studenti, coordinato dalla Prof.ssa Eleonora Prevedello.

Due incontri formativi dedicati agli studenti del terzo anno dei licei Scientifico Sportivo, Scienze Umane, Artistico Design della Moda e degli istituti tecnici di Grafica e comunicazione, Moda e Professionale Sportivo per i servizi commerciali.

Nel corso degli incontri i relatori di ONAV hanno spiegato ai ragazzi i meccanismi di funzionamento dei nostri sensi, il valore culturale del vino nel corso dell’evoluzione della storia dell’Uomo e l’importanza della consapevolezza di come l’abuso di alcool possa irrimediabilmente esporre la salute di ognuno di noi a problematiche di salute croniche e contingenti, anche influendo negativamente sulle nostre percezioni e reazioni.

Le tematiche affrontante verranno riprese dai docenti e approfondite nell’ambito dei progetti di educazione civica nelle seguenti discipline: storia, storia dell’arte e scienze naturali.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di promuovere l’approccio culturale della conoscenza del vino, per poi concentrarsi sull’importanza di un consumo consapevole e prevenire così l’abuso di Alcool perché, come già diceva Platone “fino a 18 anni non si beva vino, dai 19 ai 40 senza ubriacarsi, oltre i 40 per sopportare l’età”