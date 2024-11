Gorlonga e Color Ele Run, Gorla Minore si gode il paese a piedi e lo riempe di colori

Chi a Gorla Minore non ha partecipato alla Gorlonga di domenica 17 novembre è probabile che, sbirciando fuori dalla finestra, si sarà ripromesso di non mancare all’edizione dell’anno prossimo.

Galleria fotografica Tutti a piedi in una nuvola di colore: il successo di Gorlonga e Color Ele Run 4 di 20

Una Gorlonga da 1588 iscritti

In effetti, le espressioni rilassate e allegre dei partecipanti prima, durante e al termine, sono il miglior biglietto da visita per questa giornata incredibile, che ha un solo obiettivo: ricordare a tutti quanto sia bello passeggiar per Gorla.

Iniziata nel 2016, la camminata – corsa Fiasp non competitiva ha visto di anno in anno crescere la sua popolarità, con un numero sempre maggiore di iscritti, intenzionati a viversi una mattinata fra sport, natura e aggregazione.

I percorsi – tre disponibili, di 6, 13 e 20 Km – hanno permesso di ammirare il fascino del paesino della Valle Olona, partendo dal centro abitato, fino al fondovalle, passando per sentieri nei boschi.

Alla regia un esercito di volontari, in primis i Gruppi Cammino Gorla e il Cai, che in collaborazione con Amministrazione comunale, Pro loco, Avis, Alpini e Protezione civile, sono stati i fautori di una organizzazione impeccabile, dalla raccolta delle iscrizioni, alla sicurezza in strada, fino al punto ristoro finale: tutto svolto con passione e il desiderio di impegnarsi per la propria comunità.

I numeri di questo 2024 parlano da soli:a dimostrare quanto l’iniziativa piaccia e sia destinata a continuare: 1588 i partecipanti, tutti entusiasti di questi momenti di sport e convivialità.

Premi ai gruppi più numerosi: il rione Barsanela, fra le comitive gorlesi, con 60 iscritti, e il Gap Saronno con 36 iscritti nella classifica generale.

Nel ricordo di Elena Giudici la Color Ele Run

Ad aver impreziosito la giornata, una festa nella festa, dedicata ai più piccoli: in memoria della piccola Elena Giudici, le sezioni Avis della Valle Olona hanno regalato ai bambini la Color Ele Run, un percorso magico, fra bustine di colore, l’animazione di simpatici personaggi e i sorrisi dei volontari, tanti giovanissimi, pronti a prendersi a cuore il buon umore dei partecipanti. 300 circa gli iscritti in totale, di cui 160 bambini.

Un messaggio importante, fra le righe, è la riflessione su come i donatori Avis mettano in campo scelte di vita che non solo si riflettono sulla salute degli altri, ma anche sul loro benessere interiore. Dalla Color Ele Run di questa domenica di sole, a “Rosso Sorriso” che raggiunge le scuole, Avis narra un modus vivendi di generosità e altruismo, e chissà se qualche genitore inizierà a donare il sangue da domani o se quei bambini coperti di colore saranno i donatori di domani.

Fra palloncini, i colori dell’arcobaleno ovunque e il cuore pieno di sentimento, l’emozione dei partecipanti alla Color Ele Run ha raggiunto il cielo, nel ricordo di una ragazza che amava i colori e che non sarà dimenticata. Gorla lo ha dimostrato anche oggi.