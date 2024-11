I Mastini non sbagliano a Fassa: sesta vittoria consecutiva

Sesta vittoria consecutiva per Mastini Varese che passano anche sul ghiaccio di Canazei, con il punteggio di 3-2.

La squadra di Glavic si porta avanti sul 3-0 e controlla la partita, salvo rischiare solo nei minuti finali, quando i padroni di casa infilano due reti.

Poco importa: i gialloneri continuano a correre verso un posto tra le migliori quattro del campionato e passano anche su una pista alla vigilia considerata ostica.

I Mastini ritrovano le reti di Gianluca Tilaro, uno dei migliori dello scorso anno che quest’anno non aveva ancora trovato la doppietta. A completare il quadro dei marcatori dci pensa capitano Vanetti, in una serata in cui a referto sono tornati Marcello Borghi e Michael Mazzacane dopo recente infortuni. I gialloneri neri hanno superato anche assenza di Piroso, infortunatosi in maniera seria giovedì contro il Como. (La foto è della partita d’andata)

La partita

Con la sola assenza di Piroso, i ragazzi di Glavic scendono in pista con F. Matonti tra i pali. Primo tempo piuttosto compassato e privo di fluidità a causa di diverse pause che non consentono alla partita di “decollare”. Dopo un inizio in cui il Fassa sembra più “presente”, il Varese cresce piano

piano anche grazie a due powerplay che però non vengono sfruttati a dovere.

Nel secondo drittel i Mastini occupano meglio il ghiaccio e premono maggiormente, proponendo buone idee in avanti. Il risultato, infatti, cambia per merito di Tilaro, abile a lanciarsi nell’uno contro uno e battere Felicetti, siglando così il vantaggio giallonero.

I Mastini hanno un powerplay a favore che non porta frutto, diversamente dal successivo: M. Defrancesco prende penalità partita per una pericolosa ginocchiata, i Mastini impiegano un po’ a dare continuità alla propria azione con l’uomo in più, ma bastano pochi istanti per stabilizzarsi nel

terzo di attacco e trovare il raddoppio con Vanetti che infila rasoghiaccio il puck dalla media distanza.

Sul finale altra situazione di uomo in più per il Varese, ma è il Fassa a rendersi più pericoloso appena prima del suono della seconda sirena, con F. Matonti che sventa alla grande il pericolo.

Nel terzo drittel il Fassa prova a impossessarsi del pallino del gioco, mentre i gialloneri arretrano e difendono con molto ordine, almeno fino agli ultimi 4 minuti. Varese subisce un paio di inferiorità numeriche e soffre leggermente. I Mastini si ritrovano a giocare per quasi due minuti con due

uomini in meno, ma i rischi sono pochi anche perché i Falcons “pasticciano” in zona di attacco.

Avvicinandosi alla fine i Mastini provano a tenere il disco lontano dal terzo difensivo, riuscendo a trovare la rete in inferiorità con una ripartenza di Tilaro, ottimamente imbeccato da Schina.

I ragazzi appaiono superficiali nella gestione degli ultimi istanti, offrendo la possibilità al Fassa di rientrare in partita. I Fassani ne approfittano realizzando due marcature nello spazio di pochi istanti. Cambia il risultato ma non il “prodotto”: Varese vince e si prende tre punti importanti, meritati e su una pista non certo semplice.

Prossimo impegno per i Mastini: il Valdifiemme in casa, giovedì sera alle 20.30.

FASSA FALCONS – MASTINI VARESE 2-3

(0-0; 0-2; 2-1)

RETI: 23.19 Tilaro (V – P. Borghi, E. Mazzacane), 32.49 Vanetti (V – Mäkinen, Kuronen), 56.28 Tilaro (V – Schina), 57.26 Salo (F – Kustatcher, Deluca), 59.59 Mikhnov (F – Salo, Deluca).

VARESE: F. Matonti (Perla); Mäkinen, Crivellari, Schina, Fanelli, E. Mazzacane, M. Matonti, Basile; Ghiglione, Kuronen, Perino, M. Borghi, Vanetti, Franchini, Allevato, P. Borghi, Tilaro, Raimondi, M. Mazzacane, Fornasetti. All. Glavic.

ARBITRI: Moschen e Ricco (Abeltino e Cristeli).

NOTE. Penalità: F 33’ (pen. Partita: Defrancesco), V 6’. Superiorità: F 0-3, V 1-5. Spettatori: 160.