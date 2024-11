I ragazzi di PizzAut protagonisti di un incontro a Glocal

“Vietato calpestare i sogni”: è un motto che rappresenta perfettamente PizzAut, un progetto innovativo di inclusione sociale.

L’8 novembre alle 15, al Salone Estense in via Luigi Sacco , in occasione di Glocal, il Festival di giornalismo di Varesenews, ospiterà l’incontro dal titolo “PizzAut a Varese – La straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi.” Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo la toccante testimonianza di Nico Acampora, fondatore di PizzAut.

PizzAut non è solo una pizzeria ma un laboratorio di crescita per ragazzi autistici, in cui la diversità è risorsa e le barriere si superano ogni giorno con il lavoro e la solidarietà. Acampora, insieme ai suoi collaboratori e ai ragazzi che lavorano a PizzAut, dimostra che l’inclusione non è un sogno irraggiungibile, ma una realtà concreta e vitale.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Coop Lombardia e l’ingresso è gratuito.

È possibile partecipare registrandosi a questo link.