Il centro BODYTEC dammi venti minuti di Induno Olona festeggia un anno di successi: scopri il metodo rivoluzionario per il tuo benessere

[Nella foto Michisanti Chiara responsabile trainer]

A poco più di un anno dall’apertura, il centro BODYTEC dammi venti minuti di Induno Olona si appresta a festeggiare i traguardi raggiunti e la fiducia di un pubblico sempre più ampio. Per celebrare questo importante anniversario, il 16 novembre 2024, il centro invita tutti a unirsi ai festeggiamenti a partire dalle ore 14 per una giornata di scoperte e benessere.

Metodo di cambiamento

Per chi non conoscesse ancora questo metodo, unico ed esclusivo per i soli centri della rete BODYTEC dammi venti minuti, l’evento rappresenta l’occasione ideale per sperimentarlo in prima persona. Con un approccio rivoluzionario che permette di ottenere benefici reali dedicando all’allenamento solo venti minuti alla settimana, il centro ha conquistato numerosi clienti fidelizzati grazie a percorsi altamente personalizzati e gestiti da un team di professionisti qualificati.

Un evento speciale con il dr. Mario Vella

La festa sarà anche l’opportunità per incontrare il Brand Ambassador e creatore del metodo. Alle ore 14 il dr. Mario Vella, che accoglierà i partecipanti con uno speciale benvenuto. Figura di riferimento nel settore, il dr. Vella diffonderà la filosofia di BODYTEC dammi venti minuti, basata sulla convinzione che il benessere si ottiene con costanza e metodo, portando a un cambiamento nello stile di vita delle persone.

Esperienze su misura e sessioni di prova

Dalle 15 alle 17.30, lo staff sarà a disposizione per consulenze personalizzate e sessioni di prova omaggio, per permettere a ciascun partecipante di conoscere e sperimentare il metodo di allenamento del centro. Che si tratti di clienti affezionati o di nuovi curiosi, sarà un’occasione unica per approfondire l’approccio di BODYTEC dammi venti minuti e iniziare un percorso di benessere personalizzato.

Un appuntamento da non perdere

Conferma la tua prenotazione scrivendo all’indirizzo induno@dammiventiminuti.it

Il team di Induno Olona invita tutti a non perdere questo evento unico e a prenotare la propria sessione omaggio.

I partecipanti all’evento sono poi invitati a un rinfresco alle ore 18 presso “Binario 8” – Stazione FS Induno Olona