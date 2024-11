Il Natale riempie Busto Arsizio: più di 12 mila persone in centro città per l’accensione delle luci

L’accensione delle luminarie e la sfilata dei

Santa Klaus, illuminano Busto Arsizio. Un successo l’evento in centro che ha dato il la alle festività natalizie: quasi il 35% di visitatori in più rispetto ai due sabati precedenti.

«Ancora una volta», rimarca il presidente di Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona, Rudy Collini, «abbiamo avuto la dimostrazione di come le iniziative di qualità siano capaci di unire la comunità e promuovere il commercio

locale».

La piattaforma di rilevazione dei flussi di Confcommercio Provincia di Varese ha registrato con precisione l’affluenza e il

profilo dei visitatori tra le 16 e le 21 dello scorso 23 novembre.

I numeri confermano un’affluenza straordinaria che ha raggiunto le 12.209 visite totali nell’area monitorata (il perimetro del Distretto del Commercio). Inoltre, va evidenziato che nel

perimetro del distretto erano presenti anche poco più 6.000 residenti, non calcolati nei dati indicati.

Le provenienze

Tra i visitatori, il 36,72% era di provenienza comunale (abitanti di Busto Arsizio all’esterno dell’area monitorata), confermando il forte coinvolgimento della cittadinanza. Un ruolo di rilievo è stato svolto anche dai 2.877 lavoratori pendolari. Il restante flusso si è distribuito tra visitatori provinciali (23,57%), regionali

(19,03%), nazionali (13,22%) e una componente internazionale del 2,57%, evidenziando l’attrattiva dell’evento anche oltre i confini locali.

Età e capacità di spesa

I partecipanti si sono dimostrati eterogenei per fascia d’età, con una prevalenza di persone tra i 35-44 anni (21%), seguite dai 25-34 anni (16%) e dai 45-54 anni (28%).

La componente economica si è distinta con un 34,2% dei visitatori con capacità di spesa alta, segnale positivo per il commercio locale.

Fascia oraria e permanenza

La fascia oraria più frequentata è stata quella tra le 16 e le 18, che ha visto un picco del 45% delle visite totali. La permanenza media è stata superiore alle due ore per circa il 40% dei

visitatori, un dato che sottolinea il successo delle attrazioni offerte durante la manifestazione.

I sabati precedenti

L’analisi dei dati conferma il successo dell’accensione delle luci rispetto ai sabati precedenti: il 16 novembre, con il mercato

francese in piazza Santa Maria, 9.099 visite totali; sabato 2 novembre, 8.716 visite totali.

Una crescita rispetto ai sette giorni precedenti, nella stessa fascia oraria, del 34%. Un sensibile incremento che sottolinea la qualità dell’evento e la capacità di coinvolgere un pubblico

sempre più ampio.

Il presidente di Ascom Collini

«L’accensione delle luci natalizie non è solo un evento simbolico, ma rappresenta l’inizio di un periodo fondamentale a supporto delle attività commerciali e contribuisce a far vivere il centro e i quartieri della città, offrendo esperienze di acquisto piacevoli e un’atmosfera unica», così il presidente di Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Medio Olona Rudy Collini. «Le iniziative natalizie, insieme all’installazione delle

luminarie, sono state promosse in tutta la città e nei quartieri con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e le attività commerciali che vi operano». Collini evidenzia anche l’importanza strategia della piattaforma di monitoraggio dei flussi che consente a Confcommercio provincia di Varese, tra le prime in Italia, un’analisi completa delle presenze nei centri storici.

«Possiamo ora analizzare con precisione l’efficacia delle nostre scelte e intervenire strategicamente per sviluppare ulteriormente il tessuto commerciale e sociale della città. Sarà

nostra cura continuare a monitorare i flussi per tutto il mese di dicembre, garantendo così una costante attenzione alle dinamiche del commercio locale e assicurando che ogni

iniziativa abbia un impatto positivo per l’intera città».

Il sindaco Antonelli

«Quelle rilevate, sono presenze importanti che testimoniano lo sforzo che abbiamo compiuto non solo quest’anno per far vivere a tutti un Natale più bello e vivo e per rendere la città

ancora più attrattiva», le parole del sindaco Emanuele Antonelli che subito rilancia: «Certo, come in tutte le cose, non ci fermiamo ai risultati acquisiti e, ringraziando ancora tutte le

famiglie che hanno accettato il nostro invito e tutti i bambini che potranno ancora nei prossimi week-end godere della presenza del “vero Babbo Natale” e di tutti gli eventi in programma fino al 6 gennaio, stiamo già lavorando per dare

risposta a qualche cittadino che ha segnalato qualche mancanza e contiamo di risolvere tutto a breve».

L’assessore Sabba

Molto soddisfatto anche l’assessore al Commercio e Marketing Matteo Sabba: «Il nostro sforzo è stato ripagato dalla presenza

di una moltitudine di persone davvero impressionante, siamo certi che un pomeriggio come quello appena vissuto si ripeterà

anche nei prossimi giorni, ma non possiamo dimenticare che il commercio di vicinato è in crisi e che queste iniziative, da sole, non bastano a colmare completamente il gap con i centri

commerciali. Per dirne una, qui il parcheggio si può anche trovare, ma si paga, nei parchi commerciali è gratuito: dobbiamo lavorare e intervenire anche sulle piccole cose che

fanno grande differenza e possono rendere ancor più attraente la nostra città. Con me, con questa amministrazione, colleghi di giunta e Consiglio, con il sindaco Antonelli, vogliamo lavorare per far sì che i commercianti possano guardare al

futuro con qualche pensiero in meno».

La presidente del comitato commercianti centro

«Il successo strabiliante dell’accensione delle luminarie e l’inaugurazione di BAèNATALE è la dimostrazione che la nostra città è pronta a rispondere positivamente e con entusiasmo, se

si propongono attrazioni ed esperienze di qualità», il pensiero di Sara Leoni, presidente del Comitato Commerciati Centro Cittadino. «Siamo davvero felicissimi del bagno di folla dello scorso sabato, abbiamo ricevuto una moltitudine di complimenti da parte di cittadini, colleghi e autorità, anche dai Comuni limitrofi».

Leoni coglie l’occasione per fare un annuncio. «Vista la risonanza mediatica che ha avuto la manifestazione ed i tantissimi bambini che la domenica sono arrivati alla casetta di

Babbo Natale sperando di trovarlo, abbiamo concertato proprio con lui altre date extra. Così, oltre al bis del corteo con musicisti ed elfi ballerini già in programma domenica 15

dicembre alle 17, Babbo Natale sarà presente anche nei pomeriggi di altre tre domeniche: 1, 8 e 22 dicembre, dalle 16 alle 19. I bimbi potranno incontrarlo, scattare foto con lui e

consegnargli le letterine in via Milano, vicino al grande albero, dove si trova la sua bellissima casetta. Ed il programma di BAèNATALE è ricchissimo di altre animazioni, concerti,

spettacoli e occasioni per vivere la città nel momento più magico dell’anno».