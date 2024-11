Il Ponte del Sorriso dona arredamento e poltroncine al pronto soccorso pediatrico del Del Ponte di Varese

Arredamento e comode poltroncine per il Pronto Soccorso Pediatrico grazie alla Fondazione Il Ponte del Sorriso. La Fondazione Il Ponte del Sorriso ha recentemente contribuito ad arredare alcuni spazi per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

In particolare, la Fondazione ha donato due armadi, due letti tecnologici e colorati, accompagnati da due comode poltrone per le mamme che restano accanto ai piccoli in osservazione, per una la seconda stanza di Osservazione Breve Intensiva (OBI), oltre a 36 comode poltroncine per la sala d’attesa, donate grazie alla generosità di diversi benefattori, per un valore totale di 24mila euro.

La seconda stanza dedicata all’osservazione dei bambini in Pronto Soccorso è stata inoltre intitolata alla piccola Margherita Rosa, nel cui ricordo è nato il gruppo “Gli Amici di Margherita Rosa”, che ha organizzato varie iniziative di raccolta fondi. La donazione delle poltroncine, appositamente studiate con un design particolarmente confortevole, invece, è stata possibile grazie alla generosità di due coniugi che hanno sostenuto interamente la spesa.

«Grazie alla generosità del Terzo Settore – dichiara Annamaria Plebani, Responsabile del Pronto Soccorso Pediatrico – possiamo oggi contare su un ambiente accogliente, colorato e all’avanguardia, che non solo migliora la qualità delle cure, ma contribuisce anche a donare un po’ di conforto e serenità».

«Colore e calore sono le parole chiave di questa grande solidarietà. Il colore rende un luogo asettico come solitamente è un ospedale, un posto accogliente e rassicurante, ed è l’obiettivo che Il Ponte del Sorriso si pone sempre. Il calore è quello che riceviamo dall’abbraccio di chi ci sostiene, consentendoci di portare avanti tanti progetti per garantire ai bambini le migliori cure. Grazie di cuore agli amici di Margherita Rosa e ai coniugi Lorenza e Luigi Macchi» commenta Emanuela Crivellaro, Presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso.

«La collaborazione della Fondazione il Ponte del Sorriso permette di offrire maggiore comfort ai piccoli pezienti e ai loro genitori, e così facendo valorizza la grande capacità di cura dei nostri professionisti che operano in un reparto delicato e prezioso quale è il Pronto Soccorso Pediatrico, di cui la nostra Azienda è particolarmente orgogliosa e che viene costamente apprezzato dagli utenti» tiene a sottolineare Adelina Salzillo, Direttore Sanitario di ASST Sette Laghi.