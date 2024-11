Il Premio Professionalità del Rotary a Yor Milano

Il Rotary Club Varese Ceresio ha assegnato il Premio Professionalità 2024 a Yor Milano, popolare attore, conduttore televisivo e radiofonico, direttore artistico svizzero che vive a Varese.

Milano (il cui vero nome è Yor Pasquali) è stato premiato dai vertici del club ceresino (il presidente Roberto Ballardini e il vice Carlo Giani) che hanno voluto sottolineare come l’artista, alla bella età di 86 anni, sia ancora ben presente su diversi palcoscenici. (Nella foto da sin.: Carlo Giani, Yor Milano e Roberto Ballardini)

Nella propria carriera Yor Milano ha scritto commedie teatrali in italiano, dialetto ticinese, tedesco e francese e nel 1999, insieme a Mascia Cantoni e Mariuccia Medici, fondò il TEPSI, il Teatro Popolare della Svizzera Italiana. Per il debutto al cinema dovette invece attendere il 2013 quando interpretò il ruolo del dottor Nascimbeni nel film “Il Pretore”.

Per quanto riguarda il Rotary Club Varese Ceresio il prossimo appuntamento è per venerdì 22 novembre con il torneo di burraco, organizzato per supportare il Progetto Internazionale Scambio Giovani. Il torneo sarà disputato nella sede dell’Associazione Varese Vive in via San Francesco a Varese.