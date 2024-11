Il treno storico d’autunno porta sul Lago Maggiore e sul Lago di Como

Il treno storico piace sempre. E Trenord aumenta le corse aggiungendo una nuova data a chiusura della stagione 2024: domenica 17 novembre si viaggia da Milano Cadorna a Laveno Mombello sul Lago Maggiore, a questo si aggiunge poi la data di domenica 24 novembre, da Milano Cadorna a Como Lago.

Insomma: un’ottima occasione per un viaggio dal gusto vintage, verso i laghi più belli di Lombardia, in tutto relax evitando l’autostrada ma trasformando gli spostamenti in un’esperienza piacevol.

Si viaggia su un convoglio storico prestigioso: le tre carrozze di prima classe AZ 130, 136 e 137 (risalenti biennio 1924-25) offrono spazi confortevoli e dal sapore d’antan. A trainare il convoglio ci sono il locomotore elettrico FNM E600-3 (del 1928) e il locomotore elettrico FNM E610-04 (del 1949), interamente restaurati, testimoni della lunga storia delle linee Ferrovie Nord Milano.

Il viaggio sarà poi animato da personaggi in costume d’epoca e i passeggeri riceveranno in omaggio il biglietto vintage e il libretto “Treno Storico”, scaricabile anche qui.

Gli orari del treno storico Milano-Laveno Lago Maggiore del 17 novembre

Orario andata:

Milano Cadorna: partenza ore 9.40

Saronno: partenza ore 10.30

Varese Nord: partenza ore 11.25

Laveno Mombello Lago: arrivo 12.15

Orario ritorno:

Laveno Mombello Lago: partenza 15.50

Varese Nord: arrivo ore 16.45

Saronno: arrivo ore 17.37

Milano Cadorna: arrivo ore 18.51

ATTENZIONE: durante la sosta del treno a Laveno Mombello Lago, dalle ore 15.00 alle ore 15.40, prima del ritorno a Milano Cadorna, la carrozza viaggiatori AZ 130 resterà aperta e sarà visitabile gratuitamente, senza obbligo di prenotazione, anche da curiosi e appassionati presenti in stazione.