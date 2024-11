Scontro violentissimo a Cocquio Trevisago, gravi due ragazzi

Grave incidente stradale poco dopo il mezzogiorno di oggi – martedì 26 novembre – a Cocquio Trevisago, sul “nuovo” tratto della SP1 che passa a sud del centro abitato e si collega con la zona industriale di Gemonio.

Galleria fotografica Incidente con tre veicoli a Cocquio Trevisago 4 di 5

Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi sono stati tre diversi veicoli, una Honda Crv, una Mercedes e una Suzuki.

Tra i feriti ci sono due uomini di 76 e 65 anni, un giovane di 24, una ragazza di 22; almeno una persona è stata valutata in codice rosso e quindi in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso a partire da un elicottero decollato da Borgo Sesia. Impiegate anche tre ambulanze e due automediche.

Quattro feriti, due gravi

Le condizioni più gravi sono quelle del 24enne, che ha riportato trauma cranico, torace e addome: è in pericolo di vita, è stato portato all’ospedale di Novara con l’elisoccorso.

La ragazza di 22 anni che viaggiava con lui ha riportato trauma bacino, arto inferiore e arti superiori, è anche lei in “codice rosso” (pericolo di vita), è stata portata all’ospedale di Circolo di Varese.

L’uomo di 75 anni alla guida del seonco veicolo coinvolto ha un trauma alla schiena, è stato portato a Legnano in “codice giallo”.

L’altro uomo, 76enne, ha un trauma bacino, schiena e arto inferiore, portata al Circolo di Varese in codice giallo.

Urto violentissimo tra Cocquio e Gemonio

Sono arrivati i Vigili del Fuoco con una squadra dal distaccamento di Ispra.



L’urto è stato molto violento, il motore di uno dei veicoli è stato sradicato e si è staccato dal veicolo.

Forti ripercussioni sul traffico tra la rotatoria di Gemonio e quella tra Cocquio Trevisago e Besozzo (la strada è chiusa), presenti anche i carabinieri.