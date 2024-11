Incontro del Comitato Vivere Coarezza sull’inquinamento di Malpensa

Il Comitato Vivere Coarezza di Somma Lombardo ha annunciato un incontro pubblico che si terrà il 14 novembre 2024 alle ore 10:00 presso la sede C.U.A.C. di Gallarate, Via Torino n.64. Durante l’incontro, verrà illustrato un esposto depositato alla Procura della Repubblica dagli avvocati Lorenzo Nicolò Meazza di Milano e Laura Bordonaro di Busto Arsizio, in difesa di centinaia di cittadini preoccupati per l’inquinamento acustico e ambientale generato dalla modifica dei percorsi di volo.

Il Comitato invita i cittadini interessati e le autorità locali a partecipare all’incontro, nel quale verranno approfondite le problematiche sollevate nell’esposto, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e cercare soluzioni efficaci contro i disagi ambientali che colpiscono la comunità circostante l’aeroporto di Malpensa.