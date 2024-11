La “Benesanità” al Circolo di Varese

Gentile redazione,

Oggi vorrei ringraziare infinitamente ogni singola persona che si è presa cura del mio Papà!

Era il lontano dicembre 2023 quando mio papà, colpito da un’emorragia cerebrale, veniva trasportato all’ospedale del Circolo di Varese. Da quel giorno sono passati quasi 11 mesi ed è con egregio onore che vorrei rendere pubblico che nel lungo periodo di degenza, interventi, assistenza di pronto soccorso e dimissioni, si siano trovate SOLAMENTE Persone, Professionisti, Medici, Terapisti, Infermieri, Operatori socio sanitari, personale amministrativo ecc… che abbiano svolto il proprio Lavoro nel modo più encomiabile, professionale, rassicurante e umano possibile!

Voglio ringraziare tutto il personale appartenente ai reparti di Neuro-rianimazione, neurochirurgia, e il personale del pronto soccorso.

In particolar modo voglio ringraziare in maniera SPECIALE il personale tutto del reparto di Medicina Generale, con particolar riferimento al Dottor Grazioli, un angelo sulla terra!

Il personale tutto di Riabilitazione e recupero Funzionale, nelle persone delle dottoresse: Biacchi, Brentan e Oberti

Il personale tutto dei terapisti, con particolar riguardo alla terapista occupazionale Laura, la Fisioterapista Maria Laura, le Logopediste Giulia e Simonetta, la dietista e l’equipe tutta.

In ultimo, ma non per importanza un doveroso e sentito GRAZIE va a tutti gli\le infermieri\e, Operatori e Operatrici sanitari\e, studenti tirocinanti che con passione, dedizione, pazienza, educazione e gentilezza hanno svolto il meglio del proprio lavoro, prendendosi cura fantasticamente ogni giorno del mio Papà.

Grazie per avergli salvato la Vita, ma soprattutto per averlo fatto in questo modo!

Siete Fantastici!

Vi porteremo sempre nel cuore!

Federico C.