La nuova panchina rossa di Morazzone è a scuola: l’hanno dipinta i ragazzi

Sono stati i ragazzi e le ragazze di Morazzone a realizzare la panchina rossa inaugurata oggi, lunedì 25 novembre all’ingresso della scuola. All’evento, promosso in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha partecipato anche il sindaco Maurizio Mazzucchelli e la vicesindaca Stella Esposito.

Si è trattato del momento coclusivo di un percorso di educazione e attenzione alla violenza di genere “che non conosce confini, colpisce donne di ogni età, provenienza e condizione sociale. È un problema complesso, con radici profonde nella diseguaglianza di genere, nei pregiudizi e negli stereotipi”, scrive la preside Sabrina Troja nella presentazione dei percorsi di riflessione e approfondimento portati avanti nelle scorse settimane con gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado.

Oggi, a conclusione del progetto, è stata inaugurata la panchina rossa del plesso di Morazzone. Inoltre i ragazzi più grandi delle seconde e terze di Gazzada, Buguggiate e Morazzone hanno incontrato in tre diversi momenti, uno per plesso, l’avvocato Fabio Ambrosetti per affrontare il tema a partire dal caso di Lavinia Limido.

I ragazzi delle classi prime di Gazzada hanno presentato in atrio pensieri ed elaborati a partire dalla rappresentazione del monologo di Anna Steri, Mi chiamavo Alice, lettura dei pensieri e degli elaborati). Mentre a Buguggiate i loro coscritti hanno condiviso in classe letture a tema. I ragazzi della secondaria di Buguggiate, tutti in maglia rossa, per l’occasione hanno accolto a scuola la vicesindaca Silvia Battigelli e l’assessora alla Cultura Angela Borghi.