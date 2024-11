La ricetta di mister Floris per battere il Chieri: “Serve una partita da Varese”

Una settimana un po’ atipica per il Varese, condizionata dalla neve e soprattutto, purtroppo, dal grave infortunio di Niccolò Stampi che si è rotto il crociato del ginocchio e molto probabilmente ha terminato in anticipo questa stagione. L’attualità però deve riportare i biancorossi al campionato, con la gara di domenica 24 novembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro il Chieri, che si presenta a Masnago da fanalino di coda del campionato, ma in ripresa dopo il successo sulla Vogherese.

«Quella di Stampi – commenta mister Roberto Floris alla vigilia della gara – è una perdita molto grave perché è un giovane importante e mi dispiace molto. L’ortopedico ha confermato la rottura del crociato, purtroppo penso che per lui la stagione sia finita e per noi è un’altra grave perdita. Facciamo il nostro più grosso in bocca al lupo a questo ragazzo che è straordinario oltre a livello tecnico, anche livello umano».

Tornando alla partita, mister Floris non vuole cali di tensione, ricordando la sconfitta casalinga contro il Saluzzo: «L’ultima volta che abbiamo parlato di ultima in classifica non abbiamo vinto, i ragazzi lo sanno e non ho neanche voglia di ribadire il concetto perché penso che sia abbastanza scontato. Siamo già passati da queste situazioni, ci siamo scottati e sono sicuro che questa squadra, che è intelligente, sa quello che ci stiamo giocando e quanto è importante la partita di domani».

La neve caduta su Varese condizionerà ulteriormente la gara, rendendo ancora più complicata la situazione del terreno del “Franco Ossola”, recentemente criticato dall’allenatore biancorosso. «Mi sono già esposto abbastanza sulla questione campo – commenta Floris -, non voglio ripetermi ma sicuramente la neve che è caduta non permetterà al terreno di essere ottimale. Non vogliamo però trovare alibi o giustificazioni, noi dobbiamo andare in campo e fare il Varese, mettere tutto quello che abbiamo allo stadio e portare a casa una partita che comunque è difficile».

