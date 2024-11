La storia degli affreschi di Cugliate Fabiasco in un libretto guida della Pro Loco

La Pro Loco di Cugliate Fabiasco ha realizzato un libretto-guida degli affreschi presenti a Cugliate Fabiasco. Il prossimo 16 novembre questo volumetto verrà presentato e distribuito nella sala consigliare di via Filippini per dare merito ad un lavoro svolto da tanti enti e privati della zona che si sono impegnati nel recupero di alcuni di questi dipinti che caratterizzano alcuni luoghi dei due centri abitati.

C’era una volta, diciamo dal 1500 alla fine del 1800, un borgo di campagna, anzi due, e in questi due borghi c’erano dei bei cortili tutti con i loro nomi, difficile confonderli, e nei cortili c’erano dei porticati le cui pareti erano adornate con tanti dipinti colorati e intorno a Cugliate e a Fabiasco, sulle stradine che portavano ai campi, c’erano anche cappellette votive dedicate alla Madonna e ai vari Santi o addirittura la Via Crucis, intorno alla Chiesa.

La Storia intanto fa il suo corso e alla metà degli anni ‘90 del 1900 a Cugliate Fabiasco i campi lavorati sono scomparsi, sostituiti da centinaia di casette e i due agglomerati si sono fusi in un unico grande Paese. Sono rimasti i vecchi cortili con i loro porticati, e le cappellette votive e la via Crucis. Però gli affreschi, lasciati a sè stessi, sono in condizioni deplorevoli e hanno bisogno di urgenti ed abili cure.

Il Consiglio della Pro Loco Cugliate Fabiasco, nel 1996 decide di far restaurare buona parte del patrimonio artistico presente nel Paese. Grazie al contributo della Comunità Montana della Valganna e Valmarchirolo unito al generoso aiuto dell’Amministrazione Comunale di allora, guidata dal Sindaco Pier Filippo Bozzolo, viene dato incarico alla restauratrice Marianna Gullì che, nel giro di un anno, provvede a dare una seconda, dignitosa vita ai tanti dipinti dimenticati.

Marianna Gullì, scrive “All’interno del vecchio monastero sito nei pressi della casa comunale di Cugliate si possono ammirare due affreschi della metà del 1500” e ancora “ Sul territorio sono presenti affreschi importanti sia per la loro componente artistica sia per l’epoca di realizzazione come il bellissimo affresco situato dietro il palazzo comunale raffigurante la Madonna immacolata e datato 1671”

Queste opere in certe situazioni hanno bisogno di manutenzione: sono recenti gli interventi conservativi a cura della restauratrice Mara Cantamesse di Valganna, sia sulla cappelletta S.Lucia che sul murale nella piazza del Comune. Da non dimenticare lo sforzo della Parrocchia guidata da Don Mario Ziviani e di cittadini benemeriti di Fabiasco che, in anni recenti, hanno contribuito alla realizzazione di restauri, sempre a cura di Mara Cantamesse, riguardanti opere esistenti in quella frazione quali: la Cappella di S.Domenico, quella della Madonna di Caravaggio e la Via Crucis.

Un altro saltino della Storia ed eccoci qui a sabato prossimo, 16 novembre alle ore 15,30, presso la Sala Consiliare del Comune, in Via Filippini 30. Grazie anche all’aiuto del Consorzio B.I.M. Bacino Imbrifero Montano e del Comune di Cugliate Fabiasco, a quasi 30 anni da quel 1996, la Pro Loco Cugliate Fabiasco Aps, presenterà e consegnerà al pubblico presente un libretto-guida delle opere oggetto dei restauri con indicata, tramite una cartina, la loro collocazione all’interno del territorio del Paese. La restauratrice Mara Cantamesse, per l’occasione, racconterà l’arte e la tecnica dei dipinti murali e degli affreschi in particolare.