Le bambine e i bambini di Gerenzano nati nel 2023 hanno un ciliegio tutto loro

Domenica pomeriggio si è svolta al Parco degli Aironi di Gerenzano la cerimonia di benvenuto alle bambine e ai bambini nati nell’anno 2023, ai quali è stato dedicato un albero di ciliegio.

Bambini, famiglie, educatori e volontari hanno poi messo a dimora alcune piantine donate da Ersaf, l’ente forestale regionale e successivamente, tutti insieme hanno gustato una buona merenda.

«È un’occasione di festa e di allegria per tutti i cittadini per salutare i nuovi nati, che rappresentano il futuro della nostra comunità – ha detto durante la cerimonia il sindaco di Gerenzano Stefania Castagnoli – Ogni bambino è una promessa, un’opportunità di crescita non solo per la sua famiglia, ma per tutta la collettività. Piantando questo albero, diciamo loro: siamo qui per accogliervi, per sostenervi, per costruire insieme un mondo in cui possiate crescere felici e sereni».

Dall’Amministrazione comunale i ringraziamenti alla cooperativa Ardea Onlus, al Parco dei Mughetti, alla cooperativa Koinè e al Granello, e a tutti i numerosi partecipanti.