Le nuove Stelle Michelin della provincia di Varese (e dei varesotti)

C’è anche il Varesotto tra le novità delle Stelle Michelin 2025, svelate a Modena: alla pattuglia di locali stellati del Varesotto si aggiunge “Acqua” di Olgiate Olona, con la sua cucina a base di pesce ideata dallo chef Alessandro Menoncin. Curiosamente il locale di Davide Possoni riporta un locale stellato a Olgiate, in passato rappresentato dal ristorante Ma.Ri.Na, per decenni guidato dal padre Pino Possoni.

Resta uguale il numero di stellati varesini, tre: perde la stella infatti il ristorante La Tavola del Porticciolo di Laveno Mombello. Confermati invece anche il ristorante Acquerello di Fagnano Olona così come il Sui Generis di Saronno.

Andando oltre ai ristoranti di base in provincia, c’è poi anche uno chef varesotto che è stato insignito del prestigioso riconoscimento: Vincenzo Manicone, chef trentaseienne di Inarzo, corona il suo sogno e ottiene la Stella per il ristorante Tancredi di Sirmione, sul lago di Garda, dove lavora da inizio 2024. Lo avevamo intervistato qui.

Altro chef varesotto trapiantato poco lontano dai confini della provincia di Varese è Davide Marzullo di Uboldo che conferma la stella della sua Osteria Contemporanea (qui l’intervista),

La Lombardia, con 60 ristoranti, è la regione che ha oggi più stellati, seguita dalla Campania con 51. Novità invece nella terza posizione delle regioni: la Toscana con 41 ristoranti supera quest’anno di un soffio il Piemonte, che ne ha 40.

In Piemonte sul Lago d’Orta in provincia di Novara entra – con una stella – Laqua by the Lake di Pettenasco, nuovo locale di chef Antonino Cannavacciuolo (che ottiene la stella anche per Le Cattedrali by Laqua Collection ad Asti). Va ricordato che Cannavacciuolo . Lo chef campano è ovviamente nella guida anche con “Villa Crespi” a Orta San Giulio, uno dei quattordici Tre Stelle Michelin d’Italia.