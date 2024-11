Lugano accenderà il suo presepe sommerso il 15 dicembre

Sono al via i preparativi per l’accensione del tradizionale presepe sommerso a Lugano. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 17. Sul lungolago del principale centro ticinese, tra il municipio e il casinò, Alessandro Rossi della società sportiva Luganosub accenderà le installazioni al di sotto della superficie del lago.

L’idea era venuta ad Alessandro qualche anno fa, nel corso di una delle tante immersioni nel Ceresio. Ritenne che a Lugano mancasse un evento che potesse ampliare l’offerta natalizia per residenti e turisti.

Alessandro, sostenuto dal comitato della LuganoSub, ha cercato sponsor e collaborazioni con altre società, in particolare la sezione pesca golfo di Lugano la società federale ginnastica Lugano e gli Amici del lago Ceresio. Insieme sono riusciti a realizzare il sogno: inaugurato il 22 dicembre 2018, le prime due edizioni (2018 e 2019) hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico. Ora Alessandro e i suoi amici stanno già pensando a come migliorare ed arricchire di ulteriori statue il presepe.

Domenica 15 dicembre dalle ore 17:00 presso la Rivetta Tell di Lugano e fino al 6 gennaio, il lago di Lugano ospiterà le fluttuanti statue dell’altezza di 120 cm degli amici del presepe sommerso.

L’inaugurazione inizierà con panettone e vin brûlé e a seguire gli zampognari “calicanto di Brunella”, l’esibizione del coro cantori di Pregassima e i magici canti del tenore Alessandro Veletta accompagnato dall’arpista Eleonora Ligabo. Concluderà la fiaccolata sul lago con i sub e con i pescatori e le barche illuminate per la benedizione del Gesù bambino eseguita dal Vescovo Alain de Raemy presenterà Carla Norghauer.