Malnate è più colorata e accessibile con le pedane in Lego che abbattono le barriere architettoniche

Quella posata al Kebab di via Martiri Patrioti è stata la dodicesima. Colorate, funzionali e inclusive: il progetto di abbattere le barriere architettoniche di Malnate grazie alle pedane costruite con i Lego sta proseguendo spedito e sono giù diverse le attività malnatesi che possono accogliere più clienti grazie all’accesso facilitato. Una dozzina quelle già consegnate, ma tante altre sono in costruzione o già quasi pronte per la consegna. I prossimi a ricevere la pedana saranno l’Erboristeria Viola e l’agenzia immobiliare Euromed in via Matteotti e l’usato di Nancy di via Garibaldi.

«Dobbiamo ringraziare – spiegano dall’associazione “Dai una Mano” che sta portando avanti il progetto – il negozio Crazy Bricks and Games di Varese che donandoci i suoi lego sfusi e usati ci ha permesso di iniziare a capire come operare per costruire al meglio le pedane. Poi è partita la raccolta Lego fuori dai negozi, in Comune, in vari luoghi pubblici e nelle scuole ed il materiale ha iniziato ad arrivare».

«I nostri volontari – spiegano – hanno passato ore a fare la cernita dei pezzi per tenere solo quelli che ci servivano e in questo passaggio è stato fondamentale il lavoro svolto dai ragazzi dell’associazione “La Finestra” che con entusiasmo hanno diviso i mattoncini in base alle forme e grandezze. Grazie alla buona volontà e pazienza di un determinato e coeso gruppo di volontari le pedane hanno iniziato a prendere forma e a tutt’oggi ne sono già state realizzate 16 di cui le ultime due grazie alle mani operose degli ospiti de “La Residenza”. Altri esercizi sono in attesa di nuove rampe, naturalmente ci servono altri Lego e i materiali necessari per completare il lavoro, quali colla, supporto in pvc e gomma antiscivolo tutti materiali necessari per mettere in sicurezza le nostre rampe».



Un progetto che sta rompendo gli argini comunali di Malnate: una pedana infatti è stata consegnata anche in Svizzera, per un parrucchiere di Lugano Paradiso, mentre nelle prossime settimane la raccolta dei Lego verrà fatta anche in scuole di altri comuni: dal 16 al 22 novembre verrà coinvolta Arcisate, mentre a dicembre sarà a Cantello.

Sono diverse le iniziative in programma per continuare la raccolta dei mattoncini o di fondi.