Mani Tese di Saronno cerca volontari per impacchettare i regali di Natale nelle librerie della città

In vista delle festività natalizie Mani Tese di Saronno sarà presente in alcune librerie cittadine per impacchettare i regali, in cambio di un piccola donazione per sostenere i progetti per contrastare la povertà educativa.

L‘associazione cerca volontari che vogliano dare una mano, dedicando qualche ora di tempo a questa attività che si svolgerà dal 6 al 24 dicembre.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo (vedi link sotto), aver compiuto 16 anni e poter dedicare almeno 4 ore di tempo a questa attività.

Chi fosse disponibile può iscriversi a questo link