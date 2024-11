Mercatini e pedalate nel Natale di Gavirate

(Foto di repertorio)

“ Vivi la magia del Natale”: è questo il titolo della manifestazione che si terrà nel centro storico di Gavirate sabato 30 novembre. A promuovere il Mercatino hobbistico, previsto dalle ore 9 alle 19, è l’associazione Progetto Rughe con il patrocinio della Città di Gavirate.

Nell’ambito della giornata di festa è previsto un evento cicloturistico denominato: “ Pedalata d’Inverno aspettando Natale” che prevede una manifestazione con la formula “a concentramento” con i pedalatori e non che giungeranno dalle loro i sedi a Gavirate in via Garibaldi e chi vorrà potrà iscriversi (Euro 5) riceverà un simpatico dono ciclistico-natalizio.

Ci sarà poi anche la possibilità di acquisto del nuovo volume denominato “Varese Pedala”. Al gruppo più numeroso verrà assegnato un trofeo. La giornata di festa continuerà alle ore 16 con il momento dedicato a illuminiamo la “ Città di Gavirate” allietato dal coro dei bambini. L’iniziativa avrà un secondo atto sabato

14 dicembre.