Mercatino di Natale al Melo Onlus di Gallarate: solidarietà e creatività al centro delle festività

Con grande entusiasmo, il Comitato Terra degli Uomini, in collaborazione con Il Melo ONLUS, presenta il tradizionale Mercatino di Natale. L’inaugurazione è per lunedì 2 dicembre 2024 al la reception di via Magenta 3 a Gallarate (VA). Sarà un’occasione speciale per scoprire una vasta gamma di idee regalo, sostenendo al contempo i progetti solidali promossi dal Comitato.

La maggior parte dei prodotti disponibili è realizzata con cura dagli ospiti del Piano Terra e del Centro Diurno Integrato del Melo. Questi manufatti, frutto di manualità raffinata e grande creatività, sono un vero e proprio simbolo di impegno e valore umano. Ogni pezzo racconta una storia e rende ancora più preziosa l’esperienza del dono natalizio.

Il mercatino è aperto tutti i giorni, dal 2 dicembre al 24 dicembre, dalle 9 alle 18.30.

Un appuntamento speciale per l’Immacolata

Domenica 8 dicembre 2024, il Mercatino si sposterà nel centro di Gallarate in occasione della festività dell’Immacolata. Sarà una nuova opportunità per immergersi nella magia del Natale, tra artigianato di qualità e uno spirito di comunità che scalda il cuore.