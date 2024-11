Molte nuvole, e un po’ di pioggia fino a venerdì: si va verso dicembre con le Alpi innevate

Temperature basse ma non oltre la media stagionale, cielo grigio, umidità e pioggia in arrivo, con neve in montagna e clima piacevolmente (certo, a chi piace) tardo autunnale.

È il quadro per la settimana offerto dal Centro geofisico prealpino che fotografa la situazione in divenire.

Colpa di quel “vortice depressionario con minimo di pressione sulla Scozia, alimenta una perturbazione atlantica che attraverserà il N-Italia tra questa sera e mercoledì, con molte nuvole ma poca pioggia e clima piuttosto mite per la stagione“.

Dunque le previsioni. Per lunedì cielo da nuvoloso a coperto nel pomeriggio. Al mattino ancora schiarite su Valtellina e Garda. In serata deboli piogge a partire da Milanese, Varesotto, Lario, in estensione a tutta la regione dopo la mezzanotte. Nevicate sulle Alpi verso 1800 m.

Martedì molto nuvoloso con deboli piogge sparse al mattino, in graduale spostamento verso Est. Su Piemonte, Varesotto e Lario qualche schiarita nelle ore centrali della giornata. In serata ovunque coperto e nuovamente qualche debole pioggia, soprattutto all’Est. Temperature stazionarie.

Mercoledì al mattino ancora nuvoloso e qualche pioggia sulla Lombardia orientale e Orobie. Neve sulla Valtellina oltre 1500 m. Nel pomeriggio miglioramento, asciutto e in parte soleggiato su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie.

Giovedì 28 soleggiato, con nuvole di passaggio. Ventilato da Nord in montagna. Venerdì 29 novembre: probabilmente bel tempo autunnale, soleggiato su Alpi e Prealpi ma con ritorno delle nebbie in pianura.

(foto Berto Nerino per Oggi nel Varesotto)